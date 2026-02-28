Así se jugará la jornada 10 del Clausura 2026, con un duelo clave por la tabla acumulada entre Guastatoya y Comunicaciones

La emoción continúa en la Liga Nacional de Guatemala, que este fin de semana —28 de febrero y 1 de marzo— vivirá la jornada 10, cargada de tensión, duelos directos y equipos que pelean tanto arriba como abajo en las tablas. Con el torneo entrando a la recta final de la primera vuelta, cada punto empieza a valer oro, especialmente para los clubes involucrados en la lucha por el descenso.

La actividad inicia el sábado con el duelo entre Guastatoya y Comunicaciones, programado para las 16 horas en el estadio David Cordón Hichos. Este encuentro representa un choque directo en la tabla acumulada.

Los cremas, fortalecidos tras su victoria en el clásico del miércoles, alcanzaron las 36 unidades y se ubican en la novena posición. Guastatoya, que viene de caer ante Antigua, se mantiene décimo y muy cerca de la zona roja. Se espera un duelo de alto voltaje entre dos equipos obligados a sumar para alejarse del descenso.

Más tarde, a las 18 horas, Municipal recibirá a Marquense en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”. Los rojos buscarán levantarse después de su tropiezo en el clásico, ya que una victoria les permitiría mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Clausura. Del otro lado, Marquense llega como último en la tabla acumulada y con la urgencia absoluta de sumar; cualquier punto puede ser vital para los leones en su lucha por seguir en la máxima categoría.

La jornada sabatina cerrará a las 20 horas en el estadio Santa Lucía, donde Malacateco se enfrentará al bicampeón Antigua GFC. Los toros, actualmente en la octava posición, reciben a un equipo aguacatero que viene de cosechar su segundo triunfo del torneo. A pesar de los distintos momentos que viven, Antigua parece reencontrar su ritmo y buscará continuar escalando posiciones.

El domingo continuará la intensidad con tres partidos decisivos. La jornada dominical arrancará en el estadio Guillermo Slowing, de Amatitlán, donde Aurora intentará recuperarse tras un arranque irregular del Clausura. Su rival será Deportivo Mixco, que llega después de empatar su último encuentro y se mantiene en la novena posición. Los mixqueños intentarán sumar nuevamente para alejarse de la parte baja de la tabla.

A las 15 horas, Achuapa recibirá en el estadio Winston Pineda al líder del torneo: Cobán Imperial. Los príncipes azules acumulan 17 puntos y han mostrado regularidad y solidez en esta primera parte del campeonato. Los cebolleros, en casa, intentarán imponerse ante un rival que marcha con buen paso.

La jornada concluirá a las 18 horas en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC enfrentará a Mictlán. Los mitecos, ubicados en la décima posición de la tabla acumulada con 33 puntos, necesitan sumar con urgencia. Buscarán sorprender en territorio quetzalteco para alejarse del descenso.

En resumen, la jornada 10 promete intensidad en cada cancha. Con equipos dispuestos a buscar el arco rival desde el primer minuto, los puntos en disputa pueden marcar diferencias significativas tanto en la tabla del Clausura como en la tabla acumulada, donde la lucha por evitar el descenso está más apretada que nunca.