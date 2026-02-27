Guatemala vs Granada: La Selección Femenina busca otro triunfo en casa y anuncia detalles sobre la venta de boletos

La Selección Nacional Femenina de Guatemala enfrentará este sábado, a las 19.00 horas, a su similar de Granada en el Estadio Cementos Progreso, en un duelo crucial correspondiente a la fase de grupos de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Femenina 2027, que se disputará en Brasil.

La Bicolor llega motivada después de haber conseguido su primer triunfo en esta ronda en diciembre del 2025, cuando derrotó 4-1 a Bermudas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, resultado que la mantiene con firmes aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

El combinado nacional, dirigido por la entrenadora mexicana Karla Amaya, ha trabajado durante varias semanas con el objetivo de lograr su segunda victoria como local y mantenerse en la lucha por el liderato del Grupo C. En esta fase, solo el primer lugar obtiene el pase a la siguiente ronda, por lo que cada punto es determinante.

El equipo cuenta con la experiencia y el liderazgo de su capitana, Ana Lucía Martínez. Junto a ella, jugadoras como Aisha Solórzano y Andrea Martínez se perfilan como piezas fundamentales para buscar un triunfo que pueda brindar una gran alegría a la afición guatemalteca, que se espera se haga presente en el recinto deportivo de la zona 6.

El Mundial Femenino 2027 se jugará con un formato ampliado de 32 selecciones, lo que incrementa la exigencia en las eliminatorias. Guatemala deberá sumar los seis puntos disponibles ante Granada y su siguiente rival para conservar el liderato del grupo y llegar con opciones a un posible duelo directo por la clasificación frente a Costa Rica.

Venta de boletos

Los boletos para apoyar a la Selección Femenina estarán disponibles el día del partido en las taquillas del Estadio Cementos Progreso. Los precios son:

Q75.00 – Preferencia

Q100.00 – Tribuna