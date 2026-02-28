Municipal rescata la victoria sobre el final y vence 1-0 a Marquense en El Trébol

Municipal se llevó los tres puntos este sábado en el estadio Manuel Felipe Carrera tras vencer 1-0 a Marquense en la jornada 10 del Torneo Clausura 2026. El gol llegó sobre el final del partido y le dio el triunfo a un equipo escarlata que dominó durante los 90 minutos sin encontrar el camino al arco hasta los instantes finales.

Los dirigidos por Mario Acevedo, llegaban a este partido con la necesidad de responder tras una semana complicada. El conjunto escarlata buscaba en casa la victoria para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Clausura 2026, donde actualmente se ubican en la segunda posición con 18 puntos, por debajo de Comunicaciones.

Marquense, por su parte, llegó al Manuel Felipe Carrera en la situación más difícil del torneo. Los Leones de San Marcos, ocupan el último lugar tanto de la tabla del Clausura 2026 como de la acumulada, lo que los coloca en zona de peligro de descenso y convierte cada partido en una necesidad urgente de puntos.

Dominio escarlata sin recompensa

Municipal salió con una actitud ofensiva clara desde el primer minuto. En la primera jugada del partido los rojos anotaron, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. A partir de ahí, el conjunto escarlata mantuvo el control del balón y acumuló llegadas con remates de Pedro Altán, Yuri Pérez y César Archila, ninguno de los cuales encontró el fondo de la red.

Municipal impuso dominio absoluto durante los primero minutos de juego, los rojos generaban situaciones pero no lograba concretar ante un Marquense bien plantado defensivamente. El portero visitante Javier Colli fue figura del encuentro con intervenciones clave que mantuvieron el 0-0 en el marcador durante la mayor parte del partido, incluyendo una doble atajada en el minuto 18 que evitó el gol escarlata.

El técnico Mario Acevedo realizó cinco cambios en el descanso para darle mayor movilidad al ataque. Las variantes buscaron mover el esquema visitante, pero Marquense supo adaptarse y mantener su orden defensivo en el complemento. Los intentos de los rojos seguían llegando pero sin la precisión necesaria para batir a Colli.

Con el marcador en cero y el reloj avanzando, la desesperación comenzó a apoderarse del juego escarlata. Municipal acumulaba tiro de esquina tras tiro de esquina sin encontrar el gol, mientras Marquense aguantaba la presión e incluso intentó ir al frente en los últimos minutos buscando sorprender a los locales.

La victoria llegó cuando menos se esperaba. Al minuto 85, John Méndez, quien había ingresado desde el banco, anotó el gol que rompió la resistencia de Marquense. Con este triunfo, Municipal sube a 18 puntos y se mantiene en la segunda posición de la tabla del Clausura 2026, acercándose al líder, Comunicaciones. Marquense, en cambio, se queda con ocho unidades y continúa en el último lugar de la tabla acumulada, donde la situación se vuelve cada vez más complicada de cara a la segunda mitad del torneo.