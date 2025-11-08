Así se jugará la jornada 19 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional

El Torneo Apertura 2025 entra en su recta final, y cada jornada comienza a tener un peso decisivo en la lucha por los primeros lugares y la clasificación a la fase final. Este fin de semana, sábado 8 y domingo 9 de noviembre, se disputará la jornada 19 del campeonato, una fecha que promete emociones en todos los estadios del país.

La acción arrancará el sábado 8 de noviembre con cuatro compromisos que podrían alterar la parte media de la tabla. En el Estadio La Asunción, el Deportivo Mictlán recibirá a Marquense a las 15:00 horas, en un duelo directo entre equipos que buscan alejarse de los puestos bajos y mantener la esperanza de meterse entre los ocho clasificados.

Más tarde, a las 17:00 horas, el Comunicaciones FC se medirá ante Cobán Imperial en el Estadio Cementos Progreso. Los albos necesitan reencontrarse con la victoria para salir de la última posición de la tabla, mientras que los cobaneros llegan con la esperanza de seguir sumando para estar en la fiesta grande.

El tercer partido sabatino será a las 19:00 horas, cuando Malacateco reciba a Aurora FC en el Estadio Santa Lucía. Los toros buscarán hacerse fuertes en casa, aunque enfrente tendrán a un conjunto aurinegro que pelea por mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

El cierre de la jornada sabatina será en el occidente del país, con el enfrentamiento entre Xelajú MC y Achuapa a las 21:00 horas en el Estadio Mario Camposeco. Los súper chivos intentarán aprovechar el apoyo de su afición para sumar tres puntos vitales ante un equipo cebollero que estrenará técnico en esta jornada.

El domingo 9 de noviembre la emoción continuará con dos partidos que prometen mucho. A las 15:00 horas, el Deportivo Mixco recibirá al líder Municipal en el Estadio Santo Domingo, en uno de los encuentros más atractivos del fin de semana. La visita defenderá su liderato ante los chicharroneros que llega en gran momento a pesar de las últimas dos caídas y que busca no alejarse de la cima.

Finalmente, la jornada se cerrará a las 17:00 horas en el Estadio David Cordón Hichos, donde Guastatoya se enfrentará a Antigua GFC. Los locales vienen de ganar en casa y necesitan sumar para mejorar su posición y mantener vivas sus aspiraciones de clasificación en esta recta final.

Con solo tres fechas restantes, cada punto empieza a valer oro. La jornada 19 promete duelos intensos y una lucha cerrada por mantenerse en los primeros puestos del Apertura 2025, donde ningún equipo quiere ceder terreno.