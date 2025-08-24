Aurora deja pasar la cima: iguala con Cobán en casa y pierde opción de liderato

Aurora y Cobán Imperial dividieron puntos en un duelo intenso disputado este domingo a las 11 de la mañana en el estadio Guillermo Slowing. El encuentro estuvo marcado por la entrega de ambos equipos y el debut en el banquillo cobanero del técnico argentino Sebastián Bini.

Los visitantes sorprendieron en la primera parte cuando, al minuto 16, Selvin Teni aprovechó un balón suelto en el área tras un cabezazo de Thales Moreira y definió para adelantar a Cobán 1-0. La anotación descolocó a los capitalinos, que tardaron en asentarse en el terreno de juego.

Aurora, con la obligación de buscar el liderato en la tabla, comenzó a presionar con insistencia sobre la portería rival. Sin embargo, se encontró con la figura de Víctor “el Lobo” Ayala, quien en repetidas ocasiones respondió con solvencia para evitar el empate aurinegro en la primera mitad.

La segunda parte mostró a un Aurora decidido a revertir el marcador. El equipo de casa dominó la posesión, acumuló remates y adelantó líneas para encerrar a Cobán en su propio campo, aunque el orden defensivo de los visitantes mantuvo el suspenso en el marcador.

El premio al esfuerzo local llegó al minuto 65, cuando Diego Ruiz Golón aprovechó un pase filtrado y definió con potencia ante Ayala. La jugada estuvo marcada por la duda de un posible fuera de lugar, pero la acción fue validada y el delantero nacional no perdonó para igualar el partido 1-1.

En la recta final, el encuentro se mantuvo muy disputado, con ambos equipos generando llegadas aunque sin la claridad necesaria para desnivelar el marcador. En ese tramo, Cobán sufrió la lesión de su arquero titular, y Víctor “el Lobo” Ayala tuvo que abandonar el campo, dando paso a Javier Romero, quien terminó resguardando la portería.

Selvin Teni celebra el primer gol del partido con Thales Moreira (4). (Foto: Prensa Libre, Erick Ávila)

El empate dejó sensaciones encontradas. Aurora desperdició la oportunidad de colocarse líder por diferencia de goles y ahora suma 11 puntos, ubicándose en la cuarta posición del torneo. El equipo capitalino mostró insistencia, pero careció de contundencia para completar la remontada.

Por su parte, Cobán Imperial sumó un punto valioso en su visita a la capital, dando inicio a una nueva etapa bajo el mando de Sebastián Bini. El conjunto verapacense mostró orden defensivo y actitud competitiva, aspectos que buscará consolidar en las próximas jornadas para escalar posiciones en la tabla.