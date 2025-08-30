Aurora derrota 2-0 a Comunicaciones en el regreso del derbi capitalino después de 20 años

Aurora FC escribió una página especial en el futbol guatemalteco al derrotar 2-0 a Comunicaciones en el estadio Cementos Progreso, en el reencuentro del Derby Capitalino que volvió después de dos décadas de ausencia. El conjunto aurinegro, bajo la dirección de Saúl Phillips, dio un golpe de autoridad en un escenario que vistió de historia y expectativa.

Desde el arranque del encuentro, Aurora mostró mayor determinación y un juego vertical que rápidamente complicó a la defensa crema. Comunicaciones, que atraviesa un momento complicado bajo el mando del mexicano Roberto Hernández, no encontró claridad en el último tercio del campo y terminó cediendo la iniciativa a su rival.

El primer gol llegó al minuto 23, cuando Daniel Baján apareció para abrir el marcador tras una gran asistencia de Alejandro Galindo. La jugada dejó en evidencia una mala salida del portero Arnold Barrios, lo que facilitó la definición del atacante aurinegro y desató la euforia en la afición que acompañó el histórico partido.

Lejos de conformarse con la ventaja, Aurora siguió presionando y encontró el segundo tanto antes del descanso. Al minuto 40, nuevamente Daniel Baján fue protagonista con un disparo que sorprendió a Barrios en su propio poste, ampliando la ventaja a 2-0 y dejando en silencio a los seguidores cremas que esperaban una reacción inmediata.

En el complemento, Comunicaciones intentó reorganizarse y adelantó sus líneas en busca del descuento. Sin embargo, la falta de contundencia en ataque y la solidez defensiva de Aurora impidieron que los locales lograran cambiar la historia. El planteamiento de Phillips se mantuvo firme, cerrando espacios y apostando al contragolpe para controlar el ritmo del juego.

Los minutos finales reflejaron la desesperación de Comunicaciones, que no logró encontrar fórmulas efectivas para inquietar al arco aurinegro. La tercera derrota en las primeras siete jornadas del torneo enciende las alarmas en el plantel crema, que no logra consolidar resultados bajo la nueva dirección técnica.

Con este triunfo, Aurora FC alcanzó los 14 puntos en la clasificación y se ubicó en la segunda posición, confirmando el buen inicio de temporada y su capacidad de competir contra los equipos más tradicionales del país. El regreso al protagonismo en el clásico capitalino refuerza la confianza de un grupo que aspira a pelear en los primeros puestos del campeonato.

En contraste, Comunicaciones se queda con una racha negativa que compromete sus aspiraciones inmediatas. El regreso del Derby Capitalino no solo fue una fiesta para la afición, sino también un recordatorio del presente de ambos equipos: uno en ascenso con paso firme, y otro en búsqueda de respuestas urgentes.