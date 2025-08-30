Comunicaciones vs. Aurora: este fue el resultado del último derbi capitalino en 2005

Después de 20 años, el futbol guatemalteco volverá a vivir el clásico capitalino entre Comunicaciones y Aurora. El regreso de este histórico enfrentamiento genera gran expectativa, ya que ambos equipos llegan en momentos distintos dentro del Torneo Apertura 2025.

La última vez que se enfrentaron fue el 16 de abril de 2005 en el Estadio El Ejército, en un duelo que terminó con victoria para Comunicaciones 1-3 frente a Aurora. Aquella tarde, el uruguayo Miguel Ximénez Acosta firmó un doblete, mientras que Ariel Segalla amplió la diferencia para los albos. El descuento para los militares llegó por medio de Sebastián Bini, quien años más tarde también se convertiría en entrenador.

El recuerdo de ese partido permanece vivo en los aficionados, pues representó uno de los últimos episodios de una rivalidad que marcó época en la Liga Nacional. Durante varias décadas, Comunicaciones y Aurora protagonizaron enfrentamientos llenos de pasión, con estadios repletos y jugadores que dejaron huella en el fútbol nacional.

En la actualidad, Comunicaciones no atraviesa su mejor inicio de torneo. Bajo la dirección del técnico mexicano Roberto Hernández, los cremas suman dos victorias, dos empates y dos derrotas en seis jornadas disputadas, lo que les da un total de ocho puntos. El equipo busca mayor regularidad para escalar posiciones y recuperar protagonismo.

Aurora, por su parte, vive un regreso prometedor a la máxima categoría. El equipo dirigido por el panameño Saúl Phillips ha mostrado solidez y regularidad en su planteamiento. En seis jornadas suma tres victorias, dos empates y solo una derrota, para un total de 11 puntos que lo ubican en la tercera posición de la tabla.

El contraste entre ambos clubes hace aún más atractivo este nuevo Derby Capitalino. Mientras que Comunicaciones busca reencontrarse con su mejor versión, Aurora quiere consolidarse como uno de los equipos revelación del torneo en su regreso a la Liga Nacional.

Más allá de lo deportivo, el partido será una oportunidad para revivir una rivalidad que parecía olvidada, pero que mantiene un fuerte arraigo en la afición guatemalteca. Los seguidores de ambos equipos esperan un encuentro vibrante y con la misma intensidad de antaño.

El Derby Capitalino entre Comunicaciones y Aurora no solo será un choque de presente, sino también un reencuentro con la historia. La cita promete emociones y recuerdos de una rivalidad que regresa después de dos décadas de ausencia en el fútbol guatemalteco.