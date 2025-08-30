Torneo Apertura 2025: Horarios, juegos y cómo marcha la tabla de posiciones antes del inicio de la séptima jornada

La Liga Nacional continúa con gran intensidad este fin de semana con la disputa de la jornada 7, donde se jugarán tres partidos este sábado 30 de agosto y tres más el domingo 31. Una programación cargada de emociones, con el líder Mixco buscando mantener el primer lugar, Municipal cuidando su invicto y equipos como Guastatoya luchando por su primera victoria del torneo.

La jornada inicia este sábado en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, donde el Deportivo Mixco, líder del torneo con 13 puntos, recibirá a Guastatoya, equipo que aún no ha sumado victorias y se encuentra en el fondo de la tabla, a partir de las 15:00 horas. Este partido será clave para que Mixco continúe reforzando su posición en la cima.

A las 17:00 horas, el Cementos Progreso será testigo de uno de los duelos más atractivos de la jornada, cuando Comunicaciones reciba a Aurora. Los cremas llegan de perder la jornada pasada ante el Deportivo Achuapa, mientras que Aurora buscará seguir sumando puntos para mantenerse cerca de los puestos de liderazgo.

El cierre del sábado se dará en el Estadio Santa Lucía, donde Malacateco recibirá a Deportivo Achuapa a las 19:30 horas. Ambos equipos buscan afirmarse en la tabla de posiciones, y el duelo promete ser de ida y vuelta, con opciones para ambos lados.

El domingo 31, la jornada continuará en el Estadio José Ángel Rossi, con Cobán Imperial recibiendo a Antigua GFC a las 15:00 horas. Cobán busca aprovechar su localía para sumar puntos, mientras que Antigua apunta a mantener su paso firme en la parte alta de la tabla.

A las 18:00 horas, Mictlán jugará como local en el Estadio Asunción Mita ante Municipal, equipo que todavía mantiene su invicto en el torneo. Los conejos quieren aprovechar su condición de local para salir de los últimos lugares, mientras que Municipal tratará de cuidar su récord y seguir presionando al líder Mixco.

El cierre de la jornada 7 se dará en el clásico de occidente, con Xelajú recibiendo a Marquense en el Estadio Mario Camposeco a las 20:00 horas. Un duelo histórico que siempre promete emociones y que será clave para definir posiciones en la parte alta de la tabla.

Esta jornada 7 se perfila como una de las más emocionantes del Apertura 2025, con equipos luchando por mantener lideratos, invictos y victorias que podrían definir el rumbo de la competencia en la mitad de la primera vuelta del torneo.