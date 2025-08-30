Mixco vence a Guastatoya con doblete de Nicolás Martínez y sigue de líder en el torneo

Mixco vence a Guastatoya con doblete de Nicolás Martínez y sigue de líder en el torneo

El Deportivo Mixco se impuso 2-0 al Deportivo Guastatoya en el estadio Santo Domingo, gracias a un doblete del delantero argentino Nicolás Martínez.

Deportivo Mixco ganó 2-0 de local. (Foto: Prensa Libre, Deportivo Mixco)

El Deportivo Mixco se impuso 2-0 al Deportivo Guastatoya en el estadio Santo Domingo, gracias a un doblete del delantero argentino Nicolás Martínez, quien sigue confirmando su papel como uno de los goleadores más letales del futbol guatemalteco.

El primer tiempo estuvo marcado por un juego parejo, con mucho roce y pocas ocasiones claras de gol para ambos equipos. Mixco intentó generar peligro por las bandas, mientras que Guastatoya apostó al contragolpe, aunque sin contundencia en el área rival.

La historia cambió en la segunda parte. Con dos certeros cabezazos, Nicolás Martínez abrió y cerró el marcador, asegurando la victoria para los “chicharroneros” que hicieron pesar su condición de locales frente a una afición que celebró cada anotación.

El delantero uruguayo ya suma cinco goles en el presente torneo, después de haber sido el máximo anotador en la campaña anterior. Su rendimiento lo mantiene como la principal referencia ofensiva de Mixco y uno de los atacantes más regulares de la Liga Nacional.

Con este triunfo, Mixco alcanza los 16 puntos de 21 posibles, consolidándose como uno de los equipos protagonistas en el inicio del campeonato. El plantel dirigido por Fabricio Benítez muestra solidez en casa y empieza a soñar con mantenerse en la parte alta de la tabla.

Por su parte, Guastatoya atraviesa un momento crítico. El cuadro dirigido por Daniel Guzmán apenas suma un punto en siete jornadas disputadas, sin conocer la victoria y hundiéndose en el último lugar de la clasificación.

La falta de definición en ataque y los errores defensivos se han convertido en una constante para los “pechoamarillos”, que no logran encontrar soluciones pese a las variantes utilizadas en su alineación.

El resultado confirma el buen momento de Mixco y el difícil arranque de Guastatoya, que deberá reaccionar pronto si quiere salir del fondo y evitar complicaciones en el resto del torneo.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 Deportes Deportivo Mixco Futbol nacional 
