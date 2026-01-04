Aurora FC disputa cuadrangular en Honduras en su preparación rumbo al Clausura 2026

Aurora FC disputa cuadrangular en Honduras en su preparación rumbo al Clausura 2026

El equipo aurinegro disputa una cuadrangular internacional como parte de su puesta a punto antes del inicio del torneo de la Liga Nacional.

El equipo de Aurora FC afina detalles en Honduras previo al inicio en el Torneo Clausura 2026. (Foto Prensa Libre: Aurora FC).

Aurora FC continúa afinando detalles de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional y, como parte de la fase final de su reacondicionamiento físico, inició desde ayer una gira internacional por Honduras, donde participa en una cuadrangular que se disputa en el departamento de La Paz.

El conjunto aurinegro, uno de los grandes protagonistas del campeonato anterior tras su regreso a la máxima categoría, busca mantener el nivel que lo llevó hasta las semifinales, instancia en la que fue eliminado por el actual bicampeón Antigua GFC. Bajo ese antecedente, el cuerpo técnico apuesta por una preparación exigente que permita llegar en óptimas condiciones al inicio del nuevo certamen.

Aurora disputó este domingo 4 de enero primer compromiso internacional de preparación al enfrentar al Génesis FC en el estadio Roberto Suazo Córdova, encuentro en el que cayó por 2-1. Más allá del resultado, el partido sirvió para evaluar variantes tácticas, dar minutos a la plantilla y medir el estado físico del equipo ante un rival de exigencia.

La gira en territorio hondureño continuará el próximo viernes, cuando los aurinegros se midan ante Olancho FC, y concluirá el domingo con un duelo frente al FC Motagua, uno de los clubes más representativos del fútbol catracho. Estos compromisos forman parte del plan de trabajo diseñado para consolidar el funcionamiento colectivo y fortalecer la competitividad del plantel.

Tras su regreso al país, Aurora FC cerrará su etapa de preparación el jueves 15 de enero con un último partido amistoso en el estadio Guillermo Slowing, donde enfrentará al CSD Amatitlán, antes de enfocarse de lleno en el arranque del torneo.

El debut oficial de Aurora en el Clausura 2026 está programado para el 21 de enero, cuando visite a Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco, un escenario exigente que pondrá a prueba el trabajo realizado durante la pretemporada y marcará el inicio de un nuevo reto para el equipo aurinegro.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Lee más artículos de Douglas Suruy

ARCHIVADO EN:

Aurora FC Futbol nacional Honduras Liga Nacional Torneo Clausura 2026 
