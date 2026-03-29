Clausura 2026: Aurora vence a Achuapa y asegura su permanencia en la Liga Nacional

Aurora FC se llevó tres puntos vitales este domingo en el Estadio Guillermo Slowing gracias a un gol agónico de Alex Díaz al minuto 84, que rompió un partido que parecía destinado al empate. El conjunto aurinegro venció 1-0 a Achuapa en la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 y con estos tres puntos, ratifica su continuidad en la Liga Nacional.

El partido arrancó con Aurora tomando la iniciativa desde temprano, pero sin encontrar la claridad necesaria para inquietar al portero cebollero. Al minuto 13, Cabezas realizó una gran intervención para rechazar un tiro de Ticurú, y Bryan Soriano también tuvo una ocasión clara al 35 que no pudo concretar. El primer tiempo terminó sin goles pese al dominio aurinegro.

En el complemento, el panorama no mejoró demasiado para los capitalinos. Aurora no encontraba la forma de llegar con peligro al marco cebollero y la desesperación comenzó a sentirse en las gradas del Guillermo Slowing. Achuapa, por su parte, se defendió con orden y aguantó los embates del conjunto aurinegro durante la mayor parte del segundo tiempo.

El gol que sentenció

Cuando el empate parecía inevitable, Alex Díaz apareció al minuto 84 para rematar dentro del área y poner el 1-0 que desató la celebración aurinegra. Un gol que llegó en el momento menos esperado y que resultó definitivo para el marcador final, dándole a Aurora tres puntos que valen oro en su lucha por escalar posiciones en el Clausura 2026.

Con este triunfo, Aurora FC mejora su posición en la tabla del Clausura y suma puntos importantes en un torneo donde el conjunto aurinegro ha tenido un rendimiento irregular. Para los capitalinos, la victoria representa un respiro en una temporada que no ha sido la esperada y que los obliga a seguir sumando para no alejarse de la zona de clasificación.

Para Achuapa, en cambio, la derrota golpea directamente en la tabla acumulada, donde los cebolleros se mantienen en el último lugar con 40 puntos, uno de los dos puestos que al cierre del torneo significan el descenso directo a Primera División. Con cada jornada que pasa sin sumar, la situación de Achuapa se vuelve más comprometida y el margen para reaccionar se reduce.