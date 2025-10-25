Aurora remonta y se impone 2-1 ante Antigua en el estadio Pensativo

Aurora F.C. consiguió una importante victoria como visitante tras derrotar 1-2 a Antigua G.F.C. en un partido intenso disputado en el estadio Pensativo. Los aurinegros mostraron carácter y solidez en la segunda mitad para revertir un marcador adverso y sumar tres puntos que los colocan en la parte alta de la tabla.

El encuentro comenzó con dominio alterno, aunque fueron los locales quienes lograron abrir el marcador. Antigua aprovechó una jugada colectiva bien elaborada y al minuto 34 Dewinder Bradley envió el balón al fondo de la red, colocando el 1-0 que se mantendría hasta el descanso.

Aurora intentó reaccionar en los minutos finales del primer tiempo, pero la defensa antigüeña logró contener los ataques visitantes. Con esa mínima ventaja, los coloniales se fueron al descanso con la confianza de mantener el resultado en casa.

Sin embargo, en el complemento, Aurora cambió la historia del partido. El equipo dirigido por su técnico Saúl Phillips ajustó líneas, adelantó sus posiciones y comenzó a generar peligro constante en el área rival, encontrando su recompensa con el tanto del empate.

El gol llegó por medio de Ibargüen, quien definió con potencia tras una jugada colectiva que superó la marca de los defensores locales. El tanto dio un impulso anímico importante a los aurinegros, que no bajaron la intensidad y continuaron buscando el gol de la victoria.

Minutos más tarde, Aurora encontró la oportunidad de dar vuelta al marcador desde el punto penal. Alejandro Galindo asumió la responsabilidad y con un remate firme al centro del arco convirtió el 1-2 definitivo que silenció al Pensativo y aseguró los tres puntos para los visitantes.

A partir de ese momento, Antigua intentó reaccionar y presionó en los minutos finales, pero la defensa de Aurora se mostró ordenada y sólida, evitando cualquier intento de empate. La concentración y el trabajo colectivo fueron claves para mantener la ventaja hasta el pitazo final.

Con esta victoria, Aurora asciende al tercer lugar de la tabla con 32 puntos, superando a Antigua, que queda en la cuarta posición con 29. El resultado representa un paso importante para los aurinegros en su lucha por mantenerse entre los primeros puestos del torneo y clasificar a la fase final.