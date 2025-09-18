Aurora vs. Mictlán: Sigue el en vivo del encuentro del cuadro aurinegro por la décima jornada de Liga Nacional

Este jueves, el estadio Guillermo Slowing será el escenario donde Aurora FC se enfrente al Deportivo Mictlán en el marco de la décima jornada del Torneo Apertura 2025. El conjunto aurinegro, dirigido por el estratega costarricense Saúl Phillip, llega con la firme intención de mantener su buen paso como local, condición en la que ha convertido su casa en un auténtico fortín gracias a sus sólidas actuaciones.

Aurora, que vive su torneo de retorno a la Liga Nacional tras varios años en la Primera División, se ubica actualmente en la cuarta posición con 18 puntos. El equipo ha mostrado un fútbol ordenado y competitivo, sustentado en una base de jugadores que fueron clave en el ascenso y que ahora están demostrando su capacidad en la máxima categoría del balompié guatemalteco.

Por su parte, el Deportivo Mictlán llega a este compromiso en la undécima posición con 10 unidades. Los "conejos" atraviesan una etapa complicada y buscarán sumar en condición de visitante para salir de la parte baja de la tabla. El equipo sabe que un buen resultado ante Aurora podría ser el impulso necesario para cambiar el rumbo de su campaña.

El duelo promete emociones, con dos equipos que tienen objetivos distintos pero urgentes: Aurora quiere consolidarse entre los punteros, mientras que Mictlán necesita puntos para alejarse de la zona de peligro.