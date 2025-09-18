Aurora vs. Mictlán: Sigue el en vivo del encuentro del cuadro aurinegro por la décima jornada de Liga Nacional

Fútbol Nacional

Aurora vs. Mictlán: Sigue el en vivo del encuentro del cuadro aurinegro por la décima jornada de Liga Nacional

Aurora FC se enfrente al Deportivo Mictlán en el marco de la décima jornada del Torneo Apertura 2025.

Herberth Marroquín

|

Este jueves, el estadio Guillermo Slowing será el escenario donde Aurora FC se enfrente al Deportivo Mictlán en el marco de la décima jornada del Torneo Apertura 2025. El conjunto aurinegro, dirigido por el estratega costarricense Saúl Phillip, llega con la firme intención de mantener su buen paso como local, condición en la que ha convertido su casa en un auténtico fortín gracias a sus sólidas actuaciones.

Aurora, que vive su torneo de retorno a la Liga Nacional tras varios años en la Primera División, se ubica actualmente en la cuarta posición con 18 puntos. El equipo ha mostrado un fútbol ordenado y competitivo, sustentado en una base de jugadores que fueron clave en el ascenso y que ahora están demostrando su capacidad en la máxima categoría del balompié guatemalteco.

Por su parte, el Deportivo Mictlán llega a este compromiso en la undécima posición con 10 unidades. Los "conejos" atraviesan una etapa complicada y buscarán sumar en condición de visitante para salir de la parte baja de la tabla. El equipo sabe que un buen resultado ante Aurora podría ser el impulso necesario para cambiar el rumbo de su campaña.

El duelo promete emociones, con dos equipos que tienen objetivos distintos pero urgentes: Aurora quiere consolidarse entre los punteros, mientras que Mictlán necesita puntos para alejarse de la zona de peligro.

LECTURAS RELACIONADAS

AME8486. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 07/08/2025.- Fotografía de juegos pirotécnicos este jueves, durante un partido entre Municipal y Sporting San Miguelito por la Copa Centroamericana de Concacaf en el Estadio DEl Trébol en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE / Fernando Ruiz

Fedefut confirma el estadio El Trébol para los juegos de la eliminatoria y está a la espera del aval de Concacaf

Antigua y Municipal cuelgan el empate en el estadio Pensativo por la décima jornada del torneo Apertura. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

"Nos llevamos un punto, pero merecíamos más", dice Diego Santis tras el empate entre Antigua GFC y Municipal

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Aurora Datafactory Futbol nacional Liga Nacional Mictlán 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS