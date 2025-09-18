Brasil vs Guatemala: Resultado de la Bicolor de futsal en su debut en la Copa de Naciones

La Selección Nacional de Futsal de Guatemala arrancó ayer su participación en la Copa de Naciones que se desarrolla en la ciudad de Brasilia, en Brasil.



Además de los anfitriones y Guatemala, el torneo reúne a Polonia, Costa Rica, Francia y Paraguay, estos últimos tres integran el grupo B.



La Bicolor se presentó en el Gimnasio BRB Nilson Nelson para enfrentarse a la seis veces campeona del mundo y vigente monarca. Fue un juego de alto nivel para la Bicolor, como parte de su preparación para los torneos oficiales.



El favoritismo estaba del lado de la canarinha, no solo por ser local, sino por su condición de la mejor del mundo.



Guatemala, sin embargo, le hizo un partido parejo y estratégico, aunque pesó la experiencia y el roce internacional de los brasileños, que se quedaron con la victoria 3-1. El tanto de los guatemaltecos fue anotado por Nelson Alejandro Tagre.



La Sele volverá este viernes a la acción, a las 15 horas, para enfrentarse a su similar de Polonia.

Datos del torneo

Tras disputarse los partidos de la fase de grupos, habrá un duelo por el quinto lugar. Además de las semifinales que se desarrllarán el sábado 20 y la final se disputará el próximo domingo.