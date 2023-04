Carlos el Pescado Ruiz confirma que su libro “El niño de la zona 21” ya está disponible

“Soy Carlos Ruiz y esta es la historia de mi vida. No dejes de nadie te diga que no puedes lograrlo, se necesita de mucho trabajo, persistencia y paciencia para lograr los objetivos”, comienza el mensaje que invita a comprar el libro.

“Me convertí en máximo goleador en la historia de mi país, con más participaciones internacionales con mi selección nacional, récord que hasta el día de hoy aún conservo con mucho orgullo. Esto no lo logré por mi talento, sino porque me propuse que nada y nadie apagaría mi luz”, agregó el jugador.

El libro del retirado exjugador nacional está a la venta con un precio de US$29.99 en digital, en el caso de la versión pasta dura el precio es de US$40.

Carlos Ruiz actualmente reside en Estados Unidos, donde trabaja en la televisión en un proyecto con Apple TV y MLS, donde aprovecha para seguir en contacto con el mundo del futbol.

Ruiz jugó en su carrera en Europa, con el Aris Salónica griego, en México, con el Veracruz, y en Estados Unidos, en Galaxy, Dallas, Toronto, DC United y Philadelphia. Dejó el futbol en 2016 y desde entonces se ha dedicado al mundo de la televisión.