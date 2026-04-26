Cartaginés de Amarini Villatoro golea y clasifica a semifinales dejando fuera a Liga Alajuelense

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro vivió una tarde histórica este domingo en Costa Rica. El Club Sport Cartaginés, bajo su dirección, goleó 5-0 al Guadalupe en condición de visitante en el Estadio Colleya Fonseca para asegurar el último boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2026 del fútbol costarricense, en lo que fue una de las actuaciones más contundentes del equipo brumoso en la temporada. El resultado también dejó fuera de la fase final a Alajuelense, que no pudo meterse entre los clasificados tras perder su propio encuentro ante Liberia.

La goleada fue un reflejo del nivel que Cartaginés ha mostrado bajo el mando de Villatoro. El primer gol llegó al minuto 9 con un penal convertido por Fernán Faerrón, y al 14 el hondureño Marcelo Pereira amplió la ventaja con un remate dentro del área. En el complemento, Juan Carlos Gaete anotó al 46, Ricardo Márquez marcó el cuarto al 59 tras una emotiva celebración y Geancarlo Castro cerró la cuenta al 85 para el 5-0 definitivo en una noche que no olvidarán los aficionados blanquiazules.

La clasificación tiene un valor especial para Cartaginés, que no ganaba en el Colleya Fonseca desde hacía cinco años y que además aseguró su boleto a la Copa Centroamericana. Villatoro, en su primera experiencia al frente del equipo, se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato tico al mantener la regularidad del conjunto centenario a lo largo de todo el semestre y llevarlo a la fase más importante del torneo.

Las semifinales

Cartaginés vs. Herediano

Liberia vs. Saprissa

Cartaginés enfrentará al líder Herediano en las semifinales del Clausura 2026, con el partido de ida programado para el sábado 2 de mayo a las 8:00 PM en el Estadio Fello Meza de Cartago. La otra llave enfrenta a Liberia contra Saprissa en lo que promete ser una fase final de alto nivel competitivo en el fútbol costarricense.

Para Villatoro y los Brumosos el reto ahora es demostrar ante el mejor equipo del torneo que la goleada del domingo no fue casualidad sino el reflejo de un proyecto sólido. El técnico guatemalteco llega a la fase más importante del campeonato con la confianza de un equipo que ha crecido a lo largo del semestre y que sueña con el título del Clausura 2026.