Clausura 2026: así marcha la tabla acumulada tras disputarse la jornada 18

La jornada 18 del Torneo Clausura 2026 dejó resultados importantes en ambos extremos de la tabla acumulada. Guastatoya protagonizó uno de los resultados más significativos de la fecha al vencer 3-1 a Achuapa en un duelo directo por la permanencia, resultado que le da oxígeno a los Pecho Amarillo y complica aún más la situación de los Cebolleros en la zona de descenso.

En la parte alta, Xelajú MC tomó el liderato del Clausura al vencer 1-0 a Malacateco con gol de Yair Jaén, mientras que Municipal empató 0-0 con Cobán Imperial y no pudo consolidarse en lo alto del certamen. Antigua GFC siguió en racha al golear 2-0 a Aurora, mientras que Deportivo Mixco se llevó un triunfo importante 2-1 sobre Marquense con doblete de Nicolás Martínez, incluyendo el gol definitivo en los últimos minutos con diez hombres.

Mictlán y Comunicaciones repartieron puntos en el duelo más tenso de la jornada, empatando 1-1 en el Estadio La Asunción en un resultado que no beneficia a ninguno de los dos en la tabla acumulada, donde ambos siguen igualados en la lucha por alejarse de los puestos de peligro.

Los resultados de la jornada 18

Aurora FC 0-2 Antigua GFC

Mictlán 1-1 Comunicaciones

Municipal 0-0 Cobán Imperial

Xelajú MC 1-0 Malacateco

Guastatoya 3-1 Achuapa

Deportivo Mixco 2-1 Marquense

Así marcha la tabla acumulada

Municipal continúa sólido en el primer lugar con 77 puntos, seguido de Mixco con 73 y Antigua GFC con 69. Xelajú MC y Aurora FC comparten el cuarto y quinto lugar con 58 puntos cada uno, mientras que Cobán Imperial es sexto con 51 unidades. Mictlán y Comunicaciones comparten el séptimo y octavo lugar con 49 puntos cada uno.

En la zona de peligro, Guastatoya suma tres puntos vitales y llega a 46 unidades en el puesto 11, mientras que Achuapa se mantiene en el último lugar con 40 puntos y su situación es cada vez más comprometida. Malacateco y Marquense comparten la novena y décima posición con 47 puntos cada uno, lo que mantiene la tensión en la parte baja a falta de cuatro jornadas para el cierre del torneo.