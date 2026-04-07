Clausura 2026: Doblete de Nicolás Martínez da el triunfo a Mixco 2-1 sobre Marquense

Nicolás Martínez apareció en el momento más importante. El delantero argentino anotó un doblete para darle la victoria 2-1 a Deportivo Mixco sobre Marquense en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, sellando el triunfo en los últimos minutos del partido y con un hombre menos sobre el campo, en lo que fue el partido que cerró la jornada 18 del Torneo Clausura 2026.

El partido arrancó parejo y sin mayores emociones en los primeros minutos, con Mixco tomando gradualmente el control del balón. Sin embargo, el final del primer tiempo estuvo cargado de decisiones controversiales. Al minuto 45, Esnaydi Zúñiga fue expulsado por un codazo sobre Andy Ruiz, y el técnico Fabricio Benítez también recibió la roja por reclamar al árbitro Bryan López, dejando a los Chicharroneros con diez jugadores y sin su director técnico para el complemento.

Pese a la adversidad, Mixco salió a dar la cara en la segunda mitad. Al minuto 47, Nicolás Martínez cerró un centro de Kennedy Rocha en el segundo palo para abrir el marcador con el 1-0. Marquense reaccionó y al minuto 60 Elvi Elington igualó con un zurdazo para poner el 1-1, devolviéndole la esperanza a los Leones en el tramo final del encuentro.

El gol que lo cambió todo

Cuando el empate parecía el resultado más probable, Nicolás Martínez volvió a aparecer. Al minuto 89, el goleador del certamen anotó su segundo tanto del partido para poner el 2-1 definitivo y desatar la celebración de los chicharroneros, que lograron llevarse los tres puntos pese a haber jugado casi todo el segundo tiempo con un hombre menos.

Con este triunfo, Deportivo Mixco sube a la cuarta posición del Clausura 2026 con 29 puntos, acercándose al grupo de líderes en la recta final del certamen. Marquense, por su parte, se queda con 24 puntos en la novena posición, resultado que complica sus aspiraciones de clasificación a falta de cuatro jornadas para el cierre del torneo.

Nicolás Martínez sigue siendo el gran referente ofensivo de Mixco y consolida su posición como el goleador del Clausura 2026 con esta actuación que recuerda su calidad en los momentos decisivos.