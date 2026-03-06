Clausura 2026: Así marcha la tabla acumulada tras finalizar la primera vuelta del certamen nacional

El Torneo Clausura 2026 ha concluido la primera vuelta del certamen nacional, a la espera del encuentro pendiente entre Atlético Mictlán y Aurora FC, el cual fue suspendido debido a las fuertes lluvias que azotaron el departamento de Jutiapa.

Una vez se dispute dicho encuentro, quedará oficialmente finalizada la primera vuelta del campeonato y únicamente restarán 11 jornadas para conocer a los dos equipos que descenderán a la Primera División del futbol guatemalteco.

En un torneo en el que Comunicaciones había iniciado en el sótano, el conjunto dirigido por el “Fantasma” Figueroa ha tenido una gran primera ronda. Gracias a su desempeño, el equipo ha logrado salir de la zona roja y, tras finalizar la primera vuelta, se mantiene fuera de los puestos de descenso.

En la tabla acumulada, que suma la primera vuelta del Clausura 2026 y las 22 jornadas del Apertura 2025, Municipal marcha como líder absoluto con 66 puntos. En la segunda casilla aparece Deportivo Mixco con 57 unidades. La tercera posición es para Antigua GFC con 55 puntos, beneficiado por el colchón obtenido en el torneo anterior pese a no tener el mejor arranque.

En la cuarta casilla se ubica Aurora FC con 52 puntos, que tampoco ha tenido su mejor torneo con un encuentro pendiente aún por disputar. La quinta posición la ocupa Xelajú MC con 46 unidades, seguido por Cobán Imperial en el sexto puesto con 44 puntos. En la séptima posición se encuentra Malacateco con 43 unidades, y le sigue Comunicaciones, que gracias a su buen torneo ha logrado alejarse del descenso al alcanzar 42 puntos en la acumulada.

En la novena casilla se ubica Deportivo Achuapa con 40 unidades. Guastatoya es décimo con 35 puntos y se encuentra en zona de riesgo de perder la categoría. En la penúltima posición aparece Mictlán con 33 puntos, aunque tiene un partido menos que, de ganarlo, le permitiría salir momentáneamente de los puestos de descenso. Finalmente, en el último lugar de la tabla acumulada se encuentra Marquense, en el sótano, con 32 unidades.

A falta de toda una vuelta por disputar, resta conocer a los dos equipos que perderán la categoría, por lo que cada encuentro será determinante para los clubes involucrados en la lucha por la permanencia.