Clausura 2026: Así marcha la tabla de posiciones tras completarse la jornada 10

La jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones. Seis partidos se disputaron entre sábado y domingo con resultados que redefinieron los primeros lugares y agravaron la situación de los equipos en la zona baja.

Cobán Imperial fue el gran protagonista de la fecha. Los Príncipes Azules vencieron 1-0 de visita a Achuapa con gol de Uri Amaral al minuto 5 y una actuación monumental del portero Tomás Casas en el segundo tiempo, resultado que les permitió llegar a 20 puntos y recuperar el liderato del Clausura 2026 que había tomado Comunicaciones el día anterior.

Comunicaciones, por su parte, protagonizó la remontada de la jornada. Los cremas cayeron 1-0 ante Guastatoya en el primer tiempo pero tras la expulsión de Emanuel Yori al minuto 42, anotaron tres goles en seis minutos en el complemento para ganar 3-1 y quedarse con el duelo directo. Los albos, dirigidos por Marco Antonio Figueroa, suman 19 puntos y se ubican en el segundo lugar.

Municipal también sumó tres puntos en El Trébol ante Marquense con un solitario gol de John Méndez al minuto 85, resultado que los coloca en el tercer lugar con 18 unidades. Xelajú MC completó el grupo de ganadores del domingo al vencer 1-0 a Mictlán con diez jugadores, gracias al gol de Raúl Calderón al minuto 70, y llega a 17 puntos en la cuarta posición.

Lo más destacado de la jornada

Antigua GFC empató en su visita ante Malacateco, resultado que lo mantiene en la zona roja y lo lleva a 10 puntos en la novena posición. Hasta ahora, los panzas verdes, no conocen la victoria como vístante en el torneo clausura.

Aurora y Mixco repartieron puntos en el estadio Guillermo Slowing con empate 1-1. Los aurinegros abrieron el marcador con gol de Daniel Baján al minuto 20, pero Nicolás Martínez igualó desde el punto penal al minuto 69 para los visitantes. Aurora se queda con 13 puntos en el sexto lugar y Mixco suma 10 en la décima posición.

En la parte baja, Marquense sigue siendo el equipo más comprometido del torneo. Los Leones de San Marcos acumulan 8 puntos en el último lugar de la tabla con una diferencia de goles de -6, en una situación que los mantiene en zona de peligro de descenso con una jornada aún por disputarse en la primera vuelta.

Malacateco y Guastatoya comparten el séptimo y octavo lugar con 12 puntos cada uno, mientras que Mictlán se queda con 9 unidades en el undécimo puesto tras la derrota ante Xelajú, en una zona baja de la tabla donde los puntos escasean y la presión aumenta jornada a jornada.

Con la mitad del torneo prácticamente completada, Cobán Imperial, Comunicaciones y Municipal se perfilan como los candidatos más firmes a pelear por el liderato en la segunda vuelta del Clausura 2026, en una tabla donde apenas dos puntos separan al primero del tercero.