Cobán Imperial vence 1-0 en su visita a Achuapa y recupera el liderato del Clausura 2026

Cobán Imperial se llevó los tres puntos este domingo al vencer 1-0 a Achuapa en el estadio Winston Pineda, en uno de los duelos más atractivos de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026. Con este resultado, los Príncipes Azules recuperan el liderato del torneo y desplazan a Comunicaciones en la cima de la tabla.

El partido era un duelo directo entre el tercero y el cuarto lugar de la tabla. Cobán llegaba con 17 puntos bajo la dirección de Martín Agrá, mientras que Achuapa, conducida por Rafael Loreto, acumulaba 15 unidades y buscaba dar el salto hacia los primeros lugares. El resultado favoreció a los visitantes, que supieron manejar la ventaja durante casi todo el partido.

El gol llegó de manera temprana y condicionó el desarrollo del encuentro. Uri Amaral aprovechó un espacio dentro del área al minuto 5 para colocar el balón ante Ederson Cabezas y poner a ganar a los principes azules en los primeros compases del partido. Achuapa tuvo que salir a buscar el empate desde ese momento y nunca lo encontró.

Con esta victoria, Cobán Imperial llega a 20 puntos y se instala en lo más alto del Clausura 2026, superando a Comunicaciones y Municipal. Achuapa, en cambio, se queda con 15 unidades y no logra el salto que buscaba en la tabla clasificatoria.

Casas, el héroe de Cobán

El portero Tomás Casas fue la figura del partido en la segunda mitad. Achuapa salió con más intensidad en el complemento tras el ingreso de Jomal Williams, quien le dio mayor movilidad al ataque local. Los intentos de Carlos Mejía, Carlos Santos y el propio Williams llegaron con frecuencia al arco visitante, pero Casas respondió con atajadas determinantes para sostener la ventaja.

La más destacada llegó al minuto 77, cuando Casas rechazó un remate de Carlos Mejía que parecía destinado al gol. Tres minutos después repitió la hazaña ante otro intento del mismo jugador. El guardameta cobaltino fue el principal responsable de que el marcador no se moviera en el segundo tiempo.

Achuapa también tuvo su cuota de fortuna en contra. Al minuto 86, un centro de Blady Aldana que desvió Yeison Carabalí se estrelló en el poste del marco local en uno de los momentos de mayor tensión del partido. Los locales insistieron hasta el final, con una amarilla para Derlis Aquino al minuto 89 que reflejó la desesperación del equipo en los tramos finales.

Cobán, por su parte, supo administrar el resultado con orden defensivo en la recta final. Los príncipes azules se replegaron para cuidar la ventaja mínima y resistieron la presión de un Achuapa que generó opciones pero no tuvo la precisión necesaria para empatar el partido.