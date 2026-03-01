Janpol Morales tras la victoria ante Guastatoya: “Un club grande se merece estar en el primer puesto”

Leroy Janpol Morales, el jugador panameño incorporado a Comunicaciones esta temporada bajo las órdenes de Marco Antonio Figueroa, habló tras la victoria 3-1 ante Guastatoya en la jornada 10 del Clausura 2026. El jugador, autor del tercer gol crema en el partido, calificó la semana del equipo como "semana perfecta" tras sumar seis puntos en dos partidos consecutivos.

Comunicaciones cerró la semana con dos victorias consecutivas que los colocan en lo más alto del Clausura 2026 con 19 puntos. Primero se impusieron 1-0 a Municipal en el Clásico 336 disputado en el estadio Cementos Progreso, gracias a un gol de Wilson Pineda, y luego remontaron 3-1 ante Guastatoya con goles de Duarte, Ortiz y el propio Morales.

El contexto del buen momento crema es aún más significativo si se toma en cuenta que Comunicaciones cerró el Torneo Apertura en el último lugar de la tabla de clasificación con 20 puntos, rozando peligrosamente la zona de descenso. La transformación del equipo en este Clausura ha sido notable y los resultados de esta semana reflejan el cambio de rumbo del conjunto albo.

Janpol Morales llegó a reforzar precisamente ese proceso de recuperación del equipo. El panameño se ha convertido en una pieza importante en el mediocampo de Figueroa y su gol ante Guastatoya, un disparo lejano al minuto 64, fue determinante para sentenciar la remontada crema.

El jugador no ocultó su satisfacción por los resultados de la semana. Morales valoró el nivel del equipo y fue directo al señalar que "el equipo más grande del país se merece estar en los primeros puestos y pelear el campeonato", palabras que reflejan la mentalidad con la que Comunicaciones afronta esta temporada tras el difícil cierre del Apertura.

Sobre la remontada ante Guastatoya, Morales destacó que el equipo supo leer el partido tras la expulsión del rival y que la superioridad numérica fue clave para concretar los tres goles en el segundo tiempo. El panameño fue uno de los más activos en el mediocampo crema durante el complemento.

Sin embargo, Morales también advirtió que el trabajo apenas comienza. "Lo más difícil es mantenerse, hay que seguir trabajando", señaló el jugador, dejando claro que el vestuario crema no se conforma con el liderato momentáneo y que la mirada ya está puesta en lo que resta del torneo.

Comunicaciones llega al liderato del Clausura 2026 con 19 puntos, uno más que Municipal, que marcha segundo con 18 unidades. Con la confianza intacta tras la semana perfecta que describió Morales, los albos buscarán mantener el paso en las jornadas que restan de la fase regular.