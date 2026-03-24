Clausura 2026: Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada 15, con cambios en el liderato

La jornada 15 del Torneo Clausura 2026 llegó a su fin este lunes, tras el triunfo agónico de Antigua GFC frente a Marquense en el estadio Pensativo, en la ciudad colonial. Un resultado que cerró una fecha intensa y mantiene el campeonato nacional con alta competitividad.

A falta de siete jornadas para el final de la fase regular del balompié guatemalteco, la tabla de posiciones continúa apretada, tanto en los primeros lugares como en la lucha por los puestos de clasificación a la liguilla, lo que anticipa un cierre disputado del torneo.

El Clausura 2026 tiene nuevo líder: Xelajú MC, que tras su victoria como visitante frente a Comunicaciones, y gracias a una combinación de resultados, alcanzó la cima del campeonato. Los altense suman 26 puntos, los mismos que Cobán Imperial, que es colíder; sin embargo, la diferencia de goles favorece a Xelajú.

En la tercera posición aparece Comunicaciones, que pese a encadenar tres derrotas consecutivas conserva 25 puntos. La cuarta casilla es para Deportivo Mixco, que suma 23 puntos. En el quinto lugar se encuentra Municipal, con 22 unidades.

Por su parte, Antigua GFC es sexto con 21 puntos, los mismos que Malacateco, que ocupa la séptima posición. El octavo puesto, último que otorga clasificación a la liguilla, es para Guastatoya, con 20 puntos.

Fuera de la zona de clasificación se encuentra Marquense, noveno con 18 puntos. En la décima posición aparece Deportivo Achuapa con 15 unidades, mientras que Aurora FC es penúltimo, también con 15 puntos. El último lugar del torneo es para Malacateco, que acumula 13 unidades.

Las próximas jornadas serán decisivas, con varios equipos luchando por salir del fondo de la tabla y otros peleando por los primeros puestos y la clasificación a la liguilla.