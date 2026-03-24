Liga Nacional: Así marcha la tabla acumulada tras disputarse la jornada 15 del Torneo Clausura 2026

El fin de semana dejó resultados determinantes en la jornada 15 del Torneo Clausura 2026. La fecha estuvo marcada por la caída de Comunicaciones ante Xelajú MC, el empate de Municipal en Guastatoya y la lucha sin cuartel en la parte baja de la tabla acumulada, donde cada punto vale doble para los equipos que buscan alejarse de la zona de descenso.

En la tabla acumulada, Municipal sigue siendo el equipo más sólido con 70 puntos en 37 jornadas disputadas. El empate ante Guastatoya no le quitó el liderato en ese rubro, aunque sí frenó su intento de seguir ampliando la ventaja sobre el Deportivo Mixco que ocupa el segundo lugar con 67 puntos.

El cierre de la jornada llegó este lunes 23 de marzo con el duelo entre Antigua GFC y Deportivo Marquense, que terminó con victoria 1-0 para los coloniales gracias a un gol de Kevin Macareño. Un resultado que golpea directamente a Marquense, que sigue sin poder salir de los puestos de peligro.

Lo que dejó la jornada 15

El resultado más llamativo de la fecha fue la victoria de Xelajú MC sobre Comunicaciones por 3-1 en el estadio Cementos Progreso. Los cremas abrieron el marcador al con un penal convertido por Dairon Reyes, pero la expulsión de Marco Domínguez cambió por completo el rumbo del partido. Con un jugador menos, los superchivos aprovecharon la superioridad numérica para remontar sellando el 1-3 definitivo.

En el duelo entre Guastatoya y Municipal, los escarlatas se adelantaron con gol de Yorman Baltazar al minuto 40 del segundo tiempo, pero Emanuel Yori igualó para los pecho amarillo al 51, dejando el marcador en 1-1. Un punto que le sirve poco a Municipal en el Clausura, pero que mantiene su solidez en la tabla acumulada con 70 unidades.

Por su parte, Mixco protagonizó uno de los resultados más llamativos de la jornada al rescatar el empate 1-1 ante Cobán Imperial jugando con nueve jugadores. Esteban García igualó al minuto 55 para los Chicharroneros, que mostraron un enorme corazón pese a las adversidades y le arrebataron un punto al equipo altaverapacense.

Así marcha la tabla acumulada

En lo más alto continúa Municipal con 70 puntos, seguido de Mixco con 67 y Antigua GFC con 63. La cuarta posición es para Xelajú MC con 54 unidades, igualado con Aurora FC que tiene los mismos puntos pero peor diferencia de goles. Cobán Imperial aparece sexto con 49, mientras que Mictlán y Comunicaciones comparten la zona media con 45 puntos cada uno.

En la parte baja, la pelea por no descender sigue siendo cerrada. Marquense con 41 puntos y Achuapa con 40 son los dos equipos que actualmente ocupan los puestos de descenso directo, y la derrota de los fronterizos ante Antigua complica aún más su situación con el paso de las jornadas.