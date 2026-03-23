Clausura 2026: Macareño y Sicán brillan en el triunfo por la mínima de Antigua GFC sobre Marquense

El cuadro de la Antigua GFC logró una victoria como local tras vencer 1-0 a Marquense en el cierre de la jornada 15 del Torneo Clausura, en un partido intenso disputado en el estadio Pensativo de la ciudad colonial.

El partido comenzó con dinámica desde los primeros minutos, aunque el cuadro colonial sufrió complicaciones tempranas. Antes del descanso, el técnico argentino Mauricio Tapia se vio obligado a realizar tres sustituciones. Salieron del campo el venezolano Andris Herrera por , Enzo Fernández y Brandon León, quienes fueron reemplazados por Dewinder Bradley, Santiago Garzaro y Kevin Macareño.

El encuentro se mantuvo equilibrado durante gran parte del juego, con un Marquense ordenado en defensa que parecía llevarse un punto como visitante. Sin embargo, al minuto 76, apareció Kevin Macareño, quien había ingresado desde el banquillo, para anotar el único gol con una definición de vaselina sobre el guardameta argentino Jovier Colli y así convertir uno de los mejores goles del Torneo Clausura 2026.

El tanto rompió el equilibrio y le dio una victoria al conjunto bicampeón, que continúa en ascenso tras un inicio irregular en el torneo. Con este resultado, Antigua GFC se ubica en la sexta posición con 21 puntos en 15 jornadas.

Cabe destacar que el guardameta Estuardo Sicán de la Antigua se convirtió en una de las figuras del encuentro al detener un penalti al atacante visitante Dylan Flores al minuto 90+3, acción clave para asegurar los tres puntos para los aguacateros. Por su parte, el cuadro de Marquense desperdició la oportunidad de rescatar al menos un punto en los últimos suspiros del partido.

Por su parte, Marquense no sumó fuera de casa y se mantiene en la novena posición del Clausura. En la tabla acumulada, el equipo de San Marcos ocupa el puesto 11 con 41 puntos y se ubica en zona de descenso junto a Achuapa, en una lucha por la permanencia.

En la próxima jornada, Antigua GFC visitará a Deportivo Mixco, mientras que Marquense recibirá a Comunicaciones en un duelo directo por evitar el descenso.