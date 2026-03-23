“Cuando no es Comunicaciones el que está ahí, nadie habla del descenso”: José Manuel Contreras tras la derrota ante Xelajú

Comunicaciones sumó su tercera derrota consecutiva en el Clausura 2026 tras caer 1-3 ante Xelajú MC en el estadio Cementos Progreso, y fue el propio capitán José Manuel Contreras quien tomó la voz para hablar sin filtros sobre lo que vive el equipo y el ruido que rodea al club en las últimas semanas.

El mediocampista crema no esquivó las preguntas y fue directo al señalar que la expulsión de Marco Domínguez al minuto 49 condicionó por completo el rumbo del partido. "Si el partido hubiera seguido 11 contra 11, creo que el resultado hubiera sido diferente, pero hoy en día remontar con uno menos es más complicado", afirmó el capitán.

Contreras también aprovechó para responder a quienes han vuelto a colocar a Comunicaciones en el debate del descenso tras las últimas caídas. "La gente ya no hablaba del descenso cuando ganamos cuatro o cinco veces seguidas, se les olvidó. Pero ahora que es Comunicaciones quien vuelve a caer, empiezan de nuevo con el amarillismo", sentenció.

Antes de esta racha negativa, los cremas encadenaron victorias ante Malacateco, Achuapa, Municipal, además de sumar de visita ante Guastatoya, una serie de resultados que los había instalado en lo alto de la tabla. Sin embargo, las últimas tres jornadas han sido un paso atrás: derrotas ante Cobán Imperial, Antigua GFC y ahora Xelajú, con dos de ellas en condición de local.

A pesar del momento, Contreras fue claro en que las exigencias en Comunicaciones no cambian. "En Comunicaciones siempre lo que se va a exigir es el título, es un equipo que siempre pelea arriba", dijo, aunque reconoció el daño que ha hecho perder puntos en casa. "Nos afecta haber dejado seis puntos como locales, ahora solo queda ir a sumar de a tres en la visita."

Con 25 puntos, los cremas cayeron al tercer puesto tras ser superados por Xelajú MC, que alcanzó los 26 y se instaló como nuevo líder del torneo. En la tabla acumulada, Comunicaciones se mantiene con 45 unidades, pero la racha reciente empieza a encender alertas en un equipo que no puede darse el lujo de seguir cediendo terreno en la recta final del campeonato.