Xelajú vence a Comunicaciones 3-1 y se convierte en el nuevo líder del Clausura 2026

El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa volvió a dejar dudas, no solo por el resultado, sino por la forma, incluyendo una expulsión que condicionó el segundo tiempo y terminó inclinando el juego a favor de la visita.

Con la victoria, Xelajú MC, bajo el mando de Roberto Hernández, se convierte en el nuevo líder del campeonato, alcanzando los 26 puntos y superando por mejor diferencia de goles a Cobán Imperial que tiene los mismos punos. Mientras que los cremas con 25 cayeron al tercer puesto.

El partido arrancó con intensidad en el estadio Cementos Progreso, con llegadas para ambos lados. Comunicaciones encontró la ventaja al minuto 41, cuando Dairon Reyes convirtió con potencia desde el punto penal, luego de una jugada polémica que incluso obligó a repetir el cobro tras una atajada inicial de Rubén Darío Silva invalidada por adelantamiento.

Sin embargo, Xelajú reaccionó antes del descanso. En el tiempo agregado del primer tiempo, Antonio “Chucho” López ejecutó otro penal, esta vez con seguridad al centro, para poner el 1-1 tras una falta dentro del área que generó reclamos y tensión, incluso con los visitantes retirándose momentáneamente del campo.

El partido cambió por completo en el complemento. Al minuto 49, Marco Domínguez vio la segunda amarilla y dejó a Comunicaciones con diez jugadores. A partir de ahí, los superchivos se adueñaron del balón y del ritmo del juego, aprovechando la superioridad numérica.

Xelajú concretó la remontada al 53 con un gol de Jorge Aparicio, y terminó de liquidar el encuentro al minuto 81, cuando Harim Quezada ganó de cabeza tras un centro desde la izquierda para el definitivo 1-3.

Con este resultado, Xelajú MC alcanza los 26 puntos y se posiciona como líder del Clausura 2026, mientras que Comunicaciones se queda con 25 unidades y extiende su mala racha, acumulando tres derrotas consecutivas, dos de ellas en casa, dejando escapar puntos clave en la pelea por la cima.

Comunicaciones, además, comienza a mirar de reojo la tabla acumulada, donde se mantiene con 45 puntos pero ha perdido terreno tras no sumar en las últimas tres jornadas. La caída en rendimiento en el tramo reciente enciende las alarmas en el equipo crema, que empieza a comprometer su margen y deja de tener asegurada su posición en la parte media-alta.