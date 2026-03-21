Mixco rescata el empate 1-1 ante Cobán y frena al líder del Clausura 2026

Cobán Imperial y Mixco igualaron 1-1 este sábado en la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 en un partido marcado por las expulsiones y la lucha constante de los Chicharrones para rescatar un punto con inferioridad numérica. Los Príncipes Azules no pudieron aprovechar la superioridad en el campo y ponen a la orden el liderato.

El partido arrancó complicado para Mixco desde muy temprano. Al minuto 12, Oscar González fue expulsado tras una provocación de Luis De León, dejando a los Chicharroneros con diez jugadores desde los primeros compases del encuentro. Cobán aprovechó la superioridad numérica para abrir el marcador al minuto 22 con un remate de volea de Luis De León dentro del área.

Pese a la inferioridad numérica, Mixco salió con otra actitud en el segundo tiempo. Los Chicharroneros tomaron confianza, comenzaron a generar peligro y al minuto 55 Esteban García igualó el marcador para poner el 1-1, en uno de los goles más importantes de la jornada por el contexto en el que llegó.

Mixco con nueve al final

La situación se complicó aún más para Mixco al minuto 70, cuando Jean Márquez vio la tarjeta roja tras propinarle unas palmadas en el rostro a Oscar Mejía, dejando a los Chicharroneros con solo nueve jugadores sobre el campo durante los últimos 20 minutos del partido.

Con dos jugadores menos, Mixco defendió el empate con orden ante un Cobán que no supo cómo romper la resistencia visitante. Nicolás Martínez fue el más peligroso para los del Deportivo Mixco incluso con la desventaja numérica, estrellando un cabezazo en el travesaño al minuto 80 que pudo haber dado la victoria a los visitantes.

Cobán Imperial tuvo el control del partido en los últimos minutos pero no encontró la claridad necesaria para marcar el segundo gol. Los Príncipes Azules se quedaron con la frustración de no haber podido aprovechar la superioridad numérica ante uno de sus rivales directos en la tabla del Clausura 2026.

Con este empate, Cobán Imperial cede dos puntos importantes en su lucha por el liderato del Clausura 2026, mientras que Mixco suma un punto valioso que mantiene su racha positiva en la segunda vuelta del torneo, pese a haber jugado gran parte del partido con inferioridad numérica.