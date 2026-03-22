Guastatoya rescató un empate 1-1 ante Municipal en un cierre dramático en el estadio David Cordón Hichos

Guastatoya y Municipal igualaron 1-1 este domingo en el estadio David Cordón Hichos, en la jornada 15 del Torneo Clausura 2026. Los rojos no pudieron sostener la ventaja en su visita a El Progreso y terminaron cediendo puntos en el último suspiro del encuentro.

El equipo dirigido por Mario Acevedo, además, jugó con diez hombres desde el minuto 58 tras la expulsión de Nicolás Samayoa, condicionando el cierre del partido cuando parecía que tenían el triunfo en las manos.

Municipal llegaba a este compromiso en la quinta posición con 21 puntos, con la intención de acercarse a los primeros lugares. Sin embargo, dejó escapar dos unidades en un cierre dramático que lo mantiene lejos de la cima del torneo.

Los goles en la recta final

Guastatoya, por su parte, afrontaba el duelo en una situación comprometida en la tabla acumulada. Los Pecho Amarillo sumaban 41 puntos en la décima posición, apenas tres por encima de la zona de descenso, por lo que cada punto resulta vital en la lucha por la permanencia.

El partido arrancó con un Municipal dominante en los primeros minutos, generando llegadas claras al arco defendido por Rubén Escobar, quien respondió con intervenciones clave para mantener el marcador en cero. Con el paso del tiempo, Guastatoya equilibró el juego y también inquietó, destacando un remate cruzado de Almanza al minuto 29 que pasó muy cerca del poste.

En el segundo tiempo, el encuentro cambió por completo tras la expulsión de Nicolás Samayoa al minuto 58, luego de impactar el balón en el rostro de Emanuel Yori. A pesar de la inferioridad numérica, Municipal logró adelantarse en el marcador al minuto 85, cuando Yorman Baltazar aprovechó un pase filtrado, eludió al portero y definió con la portería vacía para el 0-1.

Cuando parecía que los rojos se llevaban la victoria, Guastatoya encontró el empate en el último instante del partido. Al minuto 96, Emanuel Yori apareció de cabeza tras una mala salida de Braulio Linares para decretar el 1-1 definitivo y rescatar un punto clave para los locales.

Con este empate, Municipal llega a 22 puntos en la tabla del Clausura 2026 y se mantiene en la quinta posición sin poder acercarse a los líderes. Guastatoya suma 20 unidades y escala posiciones en el torneo, aunque en la tabla acumulada los Pecho Amarillo siguen en zona de alerta con 41 puntos, a tres del límite de descenso, donde cada punto sigue siendo vital para asegurar su permanencia en la Liga Nacional.