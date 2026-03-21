Mictlán logra una valiosa victoria 2-0 en su visita a Achuapa con doblete de Sebastián Colón

Mictlán venció 2-0 a Achuapa este sábado en el estadio Winston Pineda en la jornada 15 del Torneo Clausura 2026, con un doblete de Sebastián Colón que le dio tres puntos vitales a los Conejos. El resultado complica aún más la situación de Achuapa, que cae más profundo en la zona de descenso de la tabla acumulada en la primera jornada bajo las órdenes del nuevo técnico uruguayo Álvaro García.

Los Cebolleros llegan a este momento en una posición muy delicada. Achuapa acumula 40 puntos en la tabla acumulada, uno de los dos últimos puestos que significan el descenso directo, por lo que cada partido que pasa sin sumar se convierte en un problema mayor para el conjunto jutiapaneco en la recta final del torneo.

Para Mictlán, en cambio, el resultado representa un impulso fundamental. Los Conejos suman tres puntos de visita que los alejan de la zona baja de la tabla acumulada y les dan confianza para afrontar las jornadas que restan del Clausura 2026 con mayor tranquilidad.

Doblete y penal detenido

Colón abrió el marcador al minuto 22 tras definir solo después de un centro de Guillermo Chavasco y un recentre de Julio Rodríguez. El delantero completó su doblete al minuto 67 con otro gol dentro del área tras un centro de Robin Betancourth, sentenciando el partido para los visitantes.

Achuapa intentó reaccionar en el segundo tiempo pero no encontró el camino al arco de John Faust, quien tuvo una actuación destacada con varias intervenciones importantes ante los intentos de Williams y Castrillo que mantuvieron la portería en cero.

El momento más tenso llegó al minuto 89, cuando Achuapa tuvo la oportunidad de descontar desde el punto penal. Jomal Williams tomó la responsabilidad pero Faust se convirtió en figura al adivinar la dirección del disparo y despejar el balón para mantener el 2-0 hasta el pitazo final.

Con este resultado, Achuapa queda en zona de descenso de la tabla acumulada con 40 puntos en una situación límite que Álvaro García deberá revertir en las jornadas que restan del torneo. Mictlán suma tres puntos clave que lo mantienen alejado del peligro en la clasificación histórica.