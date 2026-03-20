Minor Díaz llega como nuevo técnico de Malacateco tras la salida de Roberto Montoya

Deportivo Malacateco confirmó la salida del técnico mexicano Roberto Montoya y la llegada del costarricense Minor Díaz como nuevo entrenador. La decisión fue tomada por la junta directiva tras una preocupante racha de resultados que dejó al equipo en el último lugar del Clausura 2026 con apenas 12 puntos en 14 jornadas disputadas.

La derrota 1-0 ante Mictlán terminó de acelerar una determinación que la directiva ya venía analizando desde varias jornadas atrás. Según el propio Montoya, la decisión ya estaba tomada mientras el equipo disputaba ese partido. El técnico mexicano reconoció su salida con estas palabras: "Ya prácticamente hoy no entrenamos con el equipo y definimos la salida en qué momento regresamos a casa."

Malacateco atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada. Los Toros acumulan siete partidos consecutivos sin ganar, con cinco derrotas y dos empates en ese tramo. En el Clausura 2026 ocupan el último lugar con 12 puntos, mientras que en la tabla acumulada suman 43 unidades en la octava posición, a apenas tres puntos de la zona de descenso.

Minor Díaz, el nuevo técnico

La junta directiva se movió con rapidez y confirmó la llegada de Minor Díaz desde Costa Rica. El estratega tico de 45 años arribó a Guatemala y viajó de inmediato hacia Malacatán, San Marcos, para firmar su contrato. Será presentado oficialmente en conferencia de prensa y tomará su primer entrenamiento de cara al partido de la jornada 15 ante Aurora como local.

Díaz asume esta experiencia en el fútbol guatemalteco con una trayectoria que incluye pasos por la Primera División de Costa Rica con equipos como UCR, Guanacasteca, Liberia y Sporting FC. El técnico llega consciente de la dificultad del reto pero con confianza en el plantel que recibe. "Llegar en esta situación es complicado, pero sabemos que tenemos la capacidad. Hay un buen plantel y antes de venir analicé las posibilidades de salir de la posición en la que estamos", declaró el costarricense.

Roberto Montoya culmina así su etapa en Malacateco tras dirigir 30 partidos entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, con un balance de 12 victorias, 3 empates y 15 derrotas. Si bien tuvo pasajes positivos durante su ciclo, la falta de regularidad y la reciente racha negativa fueron determinantes para que la directiva optara por un cambio en el banquillo en un momento límite para el club.

Minor Díaz llega con la misión de revertir una situación que se complica jornada a jornada. Con la tabla acumulada apretada y el Clausura 2026 en su recta final, cada punto será determinante para que Malacateco asegure su permanencia en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.