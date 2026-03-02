Clausura 2026: Así se cierra la primera vuelta con los horarios y partidos completos de la Jornada 11

El Torneo Clausura regresa a la actividad este martes 3 de marzo con el inicio de la jornada 11, que marca el cierre de la primera vuelta del certamen nacional. El máximo circuito del futbol guatemalteco no se detiene y los equipos volverán a la acción en busca de puntos tanto en la tabla del Clausura como en la acumulada, donde varios clubes intentan alejarse de la zona de descenso.

La jornada comenzará el martes 3 de marzo con el duelo entre Comunicaciones y Malacateco en el estadio Cementos Progreso, a las 20.00 horas. El conjunto albo llega tras dos triunfos consecutivos que lo colocaron en la segunda posición del Clausura. En la tabla acumulada es noveno, a cinco puntos de los puestos de descenso.

El miércoles 4 de marzo, a las 15.00 horas, Deportivo Mixco recibirá a Municipal en el estadio Santo Domingo de Guzmán, en un enfrentamiento entre dos equipos situados en la parte alta de la tabla acumulada. En el Clausura, Municipal marcha tercero, mientras Mixco ocupa la décima posición.

Ese mismo miércoles, a las 18.00 horas, Marquense enfrentará a Guastatoya en el estadio Marquesa de la Ensenada, en un duelo directo por la permanencia. Marquense suma 31 puntos en la acumulada y Guastatoya tiene 34. A las 20.00 horas, Antigua GFC recibirá a Achuapa en el estadio Pensativo. Ambos equipos necesitan sumar para no rezagarse en la clasificación.

El jueves 5 de marzo, a las 15.00 horas, Cobán Imperial, líder del Clausura, enfrentará a Xelajú MC. Los Príncipes Azules buscarán mantener el liderato ante un rival que ocupa la cuarta posición y ganó el fin de semana anterior, pese a jugar con un hombre menos.

La jornada 11 concluirá el jueves a las 18.00 horas con el duelo entre Mictlán y Aurora. Mictlán, penúltimo en la tabla acumulada, necesita sumar para evitar el descenso, mientras Aurora intentará mantenerse en zona de clasificación.