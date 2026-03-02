Liga Nacional: Así quedó la tabla acumulada tras disputarse la décima jornada del Clausura

La tabla acumulada de la Liga Nacional de Guatemala se mantiene ajustada luego de diez jornadas del Torneo Clausura 2026, que se suman a las 22 fechas del Apertura 2025. A falta de 12 jornadas para definir qué dos equipos perderán la categoría y descenderán a la Primera División, la disputa continúa y se perfila cerrada en las próximas semanas. Comunicaciones dio un paso gigante para alejarse de la zona de descenso.

El líder de la tabla acumulada es Municipal, con 66 puntos y una ventaja de 12 unidades sobre el segundo lugar, que ocupa Deportivo Mixco con 54 puntos, bajo la dirección de Fabrizio Benítez.

En la tercera casilla se ubica Antigua GFC, vigente bicampeón del futbol guatemalteco, con 52 puntos. La misma cantidad suma Aurora FC, cuarto en la clasificación. Entre el segundo y el cuarto puesto hay solo dos puntos de diferencia, por lo que la pelea por las posiciones de privilegio puede variar jornada tras jornada.

La quinta posición es para Xelajú MC, con 45 puntos tras su más reciente victoria, resultado que lo distancia de la zona de descenso. En la sexta casilla está Cobán Imperial, con 43 unidades, luego de vencer a Achuapa en esta jornada. Malacateco ocupa el séptimo lugar, también con 43 puntos, mientras Achuapa es octavo con 40.

Comunicaciones, tras vencer a Guastatoya, escaló al noveno puesto con 39 puntos. El equipo blanco ha encadenado dos triunfos consecutivos y se alejó seis unidades de la zona de descenso. Entre la sexta y la novena posición hay una diferencia de cuatro puntos, por lo que el orden podría modificarse en la siguiente fecha.

En el décimo lugar se encuentra Guastatoya, con 34 unidades; Mictlán es undécimo con 33 puntos, y Marquense cierra la tabla con 31. Si el torneo concluyera hoy, descenderían Mictlán y Marquense.

Las próximas jornadas serán determinantes, ya que cada punto incidirá en la permanencia y en la ubicación final de los equipos.