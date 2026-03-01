Xelajú aprovecha la localía y vence 2-0 a Mictlán en el cierre de la décima jornada del torneo Clausura 2026

Xelajú MC se llevó los tres puntos este domingo en el estadio Mario Camposeco al vencer 2-0 a Mictlán en el cierre de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026. Los superchivos, dirigidos por Roberto Hernández, lograron el triunfo pese a jugar gran parte del segundo tiempo con un jugador menos, en un partido que se definió en la última parte.

El conjunto quetzalteco llegaba a este compromiso en la quinta posición de la tabla con 14 puntos, con la necesidad de sumar tres unidades para acercarse al grupo de los cuatro primeros. Mictlán, conducido por Gabriel Álvarez, llegaba en la undécima posición con 9 puntos y con la urgencia de salir de la zona baja de la clasificación.

El partido tuvo un primer tiempo parejo y sin goles. Xelajú intentó abrir el marcador con remates de Jesús López y Derrikson Quiros, pero el portero visitante John Faust respondió con solidez. Mictlán también generó peligro en algunos momentos y complicó al conjunto local con llegadas por las bandas.

El descanso llegó con el marcador en cero, pero con una noticia negativa para los locales. En el tiempo añadido del primer tiempo, Derrikson Quiros vio la tarjeta roja tras impactar sobre la rodilla de un rival, dejando a Xelajú con diez jugadores para afrontar todo el segundo tiempo.

Yair Jaén sentencia

Pese a la inferioridad numérica, Xelajú no se replegó y siguió buscando el arco de Mictlán en el complemento. Raúl Calderón fue el más insistente del conjunto local y probó suerte con un remate al minuto 56 que el portero visitante logró tapar sin mayores complicaciones.

El gol llegó al minuto 70 llegó el primer gol en una jugada de cabeza. Calderón remató en la entrada del área chica tras un doble cabezazo dentro del área y puso el 1-0 que desató la celebración en el Mario Camposeco. El tanto fue el premio a la insistencia de un Xelajú que nunca bajó los brazos pese a jugar con un hombre menos.

Al minuto 88' de partido una falta de los conejos de Mictlán provocó un penal para Xelajú MC, Yair Jaén definió desde los 12 pasos y puso el 2-0 definitivo en el marcador. Mictlán intentó reaccionar en los minutos finales pero sin claridad. Los visitantes no lograron generar situaciones de peligro real ante un Xelajú que se organizó bien en defensa para cuidar la ventaja mínima.

El partido cerró con el 1-0 a favor de los locales en un resultado que refleja la crisis de Mictlán, que no logra sumar puntos y se hunde en la parte baja de la tabla. Los mitecos acumulan ya cinco derrotas en el torneo y la situación se complica jornada a jornada bajo la dirección de Gabriel Álvarez.