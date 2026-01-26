Clausura 2026: Así se jugará la fecha tres del certamen, con Municipal y Antigua en busca de su primer triunfo

El Torneo Clausura 2026 no se detiene y continuará este martes 27 de enero con el inicio de la tercera fecha, que promete emociones, duelos intensos y puntos vitales tanto en la parte alta de la tabla como en la lucha por evitar el descenso.

El encargado de abrir la jornada será el líder del certamen, Cobán Imperial, que recibirá en el estadio José Ángel Rossi al Deportivo Marquense. Los Príncipes Azules, dirigidos por Martín García, llegan con puntaje perfecto tras ganar sus dos primeros encuentros y buscarán consolidarse en la cima. Enfrente tendrán a un Marquense motivado por su reciente victoria, aunque rodeada de polémica, y que intentará dar el batacazo.

La actividad continuará el miércoles, con cuatro encuentros. En el estadio Winston Pineda, el Deportivo Achuapa recibirá al Deportivo Mixco. Los cebolleros, urgidos de puntos tras dos derrotas consecutivas, intentarán hacer valer su localía frente a los chicharroneros, que llegan con tres unidades.

En Santa Lucía Cotzumalguapa, Municipal enfrentará a Xelajú MC en uno de los duelos más atractivos de la fecha. Los escarlatas buscarán su primer triunfo del campeonato, mientras que los quetzaltecos, invictos hasta ahora, tratarán de seguir en los primeros puestos y consolidar su buen arranque.

En el David Cordón Hichos, Guastatoya se medirá ante Aurora FC. El cuadro oriental quiere aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes y alejarse del fondo de la tabla, mientras que los aurinegros intentarán conseguir su primera victoria del torneo.

Uno de los platos fuertes de la jornada se disputará en el estadio Pensativo, donde Antigua GFC recibirá a Comunicaciones. El bicampeón aún no conoce la victoria en este Clausura 2026 y necesita sumar con urgencia. En tanto, los cremas, dirigidos por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, buscarán recuperarse tras su caída como locales en la segunda jornada.

La tercera fecha se cerrará el jueves, cuando Malacateco reciba en su casa al Atlético Mictlán. Los toros intentarán reencontrarse con el triunfo, mientras que los mitecos, que han tenido un inicio alentador, buscarán mantenerse invictos y seguir escalando posiciones.

Esta jornada tres se perfila como determinante en el desarrollo temprano del torneo. Algunos equipos luchan por consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras otros necesitan reaccionar para no complicarse desde el arranque en la temida tabla acumulada.