“Fredy Pérez seguirá siendo titular”, el respaldo total de Marco Antonio Figueroa al portero crema

Comunicaciones FC sufrió su primera derrota del Torneo Clausura 2026 al caer 2-3 ante Cobán Imperial, actual líder del certamen, el pasado sábado. El encuentro se disputó en el estadio Cementos Progreso, donde el equipo crema no logró imponer condiciones ante un conjunto cobanero que mostró orden y efectividad.

Los albos, que venían de debutar con victoria en su visita a Achuapa, no pudieron ratificar ese buen inicio ante su afición, que respondió en gran número, pero que también expresó su inconformidad durante los 90 minutos y asimismo al finalizar el encuentro.

La derrota dejó un sabor amargo en la parcialidad crema, especialmente por la delicada situación del club en la tabla acumulada, donde aún permanece en el último lugar. Durante el partido, uno de los principales señalados por los aficionados fue el portero Fredy Pérez, quien recibió abucheos constantes desde las gradas.

Tras el encuentro, el técnico albo Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa compareció ante los medios y se refirió a los señalamientos hacia su arquero. “En el equipo más grande de Guatemala, la afición no se puede comportar así. Pueden protestar, pero en contra de sus jugadores no lo vi nunca ”, expresó el estratega chileno.

Figueroa fue claro al respaldar a Pérez, asegurando que continuará como titular: “Fredy Pérez va a seguir atajando. No recuerdo un gol que haya sido culpa de él, más bien creo que nos salvó de otros dos. Hay que ser justos, y eso le pido a la gente.”

Mensaje directo a la afición

“El Fantasma” también hizo un llamado a la afición blanca para brindar apoyo durante el desarrollo de los partidos: “Prefiero que me abucheen a mí y no a los jugadores. Ellos están comprometidos con sacar a la institución adelante. Silbando no se gana. Yo vine a darle seriedad al trabajo. Pido un poco más de respeto, si quieren silbar después del partido, que lo hagan. Pero durante los 90 minutos necesitamos el apoyo de todos”, concluyó.

Lo que viene para Comunicaciones

Comunicaciones, con una victoria y una derrota, se prepara para enfrentar en la tercera jornada al bicampeón Antigua GFC, en condición de visitante. El duelo será crucial para los albos, que necesitan sumar para salir de la zona baja y recuperar terreno en el certamen nacional.