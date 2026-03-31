Clausura 2026: así se jugará la jornada 17 del torneo en Semana Santa

La Liga Nacional guatemalteca no da descanso. Este miércoles 1 y jueves 2 de abril se disputará la jornada 17 del Torneo Clausura 2026, una fecha clave en la recta final del certamen con solo cinco jornadas por delante para definir a los clasificados y a los equipos que descenderán a Primera División.

En la parte alta de la tabla del Clausura, Xelajú MC lidera con 27 puntos y recibirá a Marquense en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Los Superchivos buscarán mantener la cima del certamen mientras que los Leones llegan con la confianza de su victoria ante Comunicaciones en la jornada anterior.

En la zona baja de la tabla acumulada, la tensión sigue siendo máxima. Guastatoya y Achuapa ocupan los puestos de descenso directo con 43 y 40 puntos respectivamente. Los Pecho Amarillo enfrentarán a Malacateco el jueves 2 de abril, mientras que Achuapa recibirá a Municipal en el mismo día, dos compromisos que podrían cambiar por completo el panorama en la lucha por la permanencia.

Los partidos de la jornada 17

Miércoles 1 de abril:

Cobán Imperial vs. Aurora FC — 3:00 PM

Antigua GFC vs. Mictlán — 6:00 PM

Marquense vs. Xelajú MC — 8:00 PM

Jueves 2 de abril:

Achuapa vs. Municipal — 3:00 PM

Comunicaciones vs. Mixco — 5:00 PM

Malacateco vs. Guastatoya — 7:00 PM

El duelo entre Comunicaciones y Mixco es uno de los más llamativos de la jornada. Los Cremas llegan en un momento crítico tras acumular cuatro derrotas consecutivas y con la tabla acumulada apretándose cada vez más, mientras que los Chicharroneros buscan seguir sumando para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del certamen.

El otro partido destacado es el de Malacateco ante Guastatoya, un duelo directo en la zona baja de la tabla acumulada. Los dos equipos necesitan urgentemente los tres puntos para alejarse de los puestos de descenso en lo que promete ser uno de los partidos con más tensión de la jornada.