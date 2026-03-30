Liga Nacional: así queda la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras disputarse la fecha 16

La fecha 16 del Torneo Clausura 2026 llegó a su fin este fin de semana y, con ello, el campeonato nacional entra en su recta final, una etapa decisiva en la que los equipos luchan por distintos objetivos: asegurar su clasificación a la fase final, escapar de los últimos puestos de la tabla acumulada y pelear por las primeras posiciones de la clasificación general.

En la primera casilla se encuentra Xelajú MC, que se mantiene como líder del certamen con 27 unidades tras 16 jornadas disputadas. Esta es la segunda fecha consecutiva en la que el cuadro altense ocupa la cima del Clausura 2026, lo que confirma su buen momento en el torneo.

Muy de cerca, en la segunda posición, aparece Cobán Imperial, con 26 puntos en su casillero. El equipo cobanero tuvo la oportunidad de escalar al liderato, pero su derrota en la jornada 16 le impidió alcanzar la primera posición, por lo que se mantiene como escolta.

En la tercera posición se ubica Deportivo Mixco, que atraviesa una gran segunda vuelta del torneo y también suma 26 unidades, lo que refleja lo pareja que está la tabla en los primeros puestos. La cuarta casilla es para Municipal, que, tras su victoria frente a Malacateco, alcanzó los 25 puntos y se metió en la pelea por los primeros lugares.

Con la misma cantidad de puntos 25 unidades se encuentra Comunicaciones, aunque atraviesa un momento complicado. El cuadro albo no gana desde la fecha doce, acumula cuatro derrotas consecutivas, situación que ha generado una crisis de resultados y de funcionamiento. Tras haber sido líder del certamen durante varias fechas, ahora se ubica en la zona media de la tabla, con la presión de no seguir cediendo terreno.

En la sexta posición aparece Atlético Mictlán, que suma 24 puntos. Su última victoria frente a Cobán Imperial fue clave para escalar posiciones y mantenerse en la lucha directa por la clasificación.

La séptima casilla es ocupada por Deportivo Guastatoya, que logró rescatar un empate como visitante y llegó a 21 unidades. Con el mismo puntaje, pero en la octava posición, se encuentra Antigua GFC, que de momento sería el último club clasificado a la fase final, a pesar de su derrota en la jornada 16.

Sin embargo, la pelea es intensa, ya que en la novena posición aparece Marquense, también con 21 puntos, pero fuera de la zona de clasificación por diferencia de goles. En la décima casilla se ubica Aurora FC, que, tras su triunfo sobre Achuapa, alcanzó las 18 unidades y mantiene vivas sus aspiraciones.

En el fondo de la tabla, los equipos siguen comprometidos. Deportivo Achuapa ocupa el penúltimo lugar con 15 puntos, mientras que en la última posición se encuentra Malacateco, con 13 unidades.

La tabla del Clausura 2026 está al rojo vivo. La diferencia entre el primer y el tercer lugar es de apenas un punto, situación que se repite entre el cuarto y el sexto puesto, así como en la zona baja de clasificación. Las próximas jornadas prometen ser intensas, con cada equipo en busca de tres puntos para consolidarse en los primeros lugares o asegurar uno de los boletos a la fase final del futbol nacional.