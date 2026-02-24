Clausura 2026: Cobán Imperial corta racha negativa y derrota a Malacateco y asume el liderato

El cuadro del Cobán Imperial regresó a la senda de la victoria al imponerse 2-0 a los Toros de Malacateco en el inicio de la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El resultado permite a los príncipes azules llegar a 16 puntos y colocarse provisionalmente en lo más alto de la tabla, a la espera del duelo entre Municipal y Comunicaciones.

El conjunto dirigido por Martín García llegó a este compromiso con la obligación de sumar, luego de tres jornadas sin ganar: derrota ante Aurora, empate frente a Municipal y caída nuevamente contra Guastatoya. Desde los primeros minutos, el conjunto del Cobán mostró una postura ofensiva y la convicción de reencontrarse con el triunfo.

Apenas al minuto 4, Yonatán Morán abrió el marcador con una espectacular tijera tras un tiro de esquina, que dejó sin reacción a la defensa visitante. El dominio cobanero continuó y, al 15, el delantero uruguayo Uri Amaral aumentó la ventaja con un certero cabezazo, luego de un centro al área donde la defensa visitante falló en su propia área.

Todo parecía encaminarse hacia una goleada cuando, al minuto 18, el mediocampista de Malacateco Kevin Ramírez vio la tarjeta roja. Sin embargo, pese a quedar con un hombre menos, el conjunto fronterizo reaccionó con carácter y cerró los primeros 45 minutos presionando y buscando el descuento.

En la segunda mitad, Cobán intentó ampliar la diferencia, pero Malacateco respondió con orden y valentía, lo que generó un partido de ida y vuelta. La visita buscaba acortar distancias, mientras los locales intentaban finiquitar el duelo.

Con el paso del tiempo los Principes Azules perdieron el control del encuentro, lo que permitió que los Toros se acercaran con más insistencia, aunque sin éxito. Ya en la recta final, y ante el desgaste físico de los visitantes, el cuadro cobanero realizó modificaciones ofensivas con los ingresos de Carlos Monges y Juan Winter, con el objetivo de sentenciar el partido. No obstante, el marcador no se movió.

Al final, los príncipes azules administraron la ventaja y se quedaron con una victoria importante ante su afición en el estadio José Ángel Rossi.

