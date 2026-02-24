Liga Nacional: Así han sido los últimos 10 clásicos entre Comunicaciones y Municipal

Este miércoles 25 de febrero se disputará el primer clásico nacional del 2026 entre Comunicaciones y Municipal, en una nueva edición del choque entre los dos equipos más importantes y con más títulos del balompié guatemalteco.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Cementos Progreso, donde los cremas serán locales y recibirán la visita de su acérrimo rival, el cuadro rojo, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

Será el clásico 336 en la historia, en un duelo de tintes muy distintos: Municipal llega como líder absoluto del Clausura con 15 puntos y también como líder general en la tabla acumulada, que encabeza con 63 unidades.

Por su parte, Comunicaciones suma 13 puntos y está ubicado en la quinta posición del certamen. El conjunto crema dejó escapar la posibilidad de llegar como líder al clásico, ya que en la jornada anterior cayó frente a Aurora, lo que le impidió subir a la primera casilla. En la tabla acumulada, los albos atraviesan complicaciones importantes, pues se posicionan décimos con 33 puntos, por lo que llegan urgidos de sumar tres unidades ante su acérrimo rival.

En los últimos diez clásicos entre Comunicaciones y Municipal ha prevalecido la paridad: ambos equipos registran tres triunfos, además de cuatro empates, lo que refleja la igualdad reciente entre albos y escarlatas.

Una muestra clara fue lo ocurrido en el Torneo Apertura 2025, donde los dos clásicos terminaron igualados. El primero, disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera por la fecha 4, finalizó 1-1, con anotaciones de Cristian Hernández para Municipal y Erick Lemus para Comunicaciones. El segundo, jugado en el Cementos Progreso por la fecha 15, terminó con empate 0-0.

Resultados de los últimos 10 clásicos