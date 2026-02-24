Comunicaciones vs. Municipal: Día, hora y dónde ver el Clásico 336 entre cremas y rojos

La jornada nueve del Torneo Clausura 2026 se disputa entre semana y trae consigo uno de los encuentros más esperados y trascendentes del calendario dónde Comunicaciones y Municipal, que se verán las caras este miércoles 25 de febrero en una nueva edición del clásico 336, un duelo que siempre trasciende lo futbolístico y en el que se juegan no solo tres puntos, sino también el orgullo de las dos instituciones más grandes y ganadoras del balompié guatemalteco.

Como es habitual, el clásico acapara todos los reflectores, Municipal llegará al estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina, como uno de los líderes del certamen, con 15 unidades bajo la dirección técnica de Mario Acevedo.

Además, los rojos se mantienen como líderes absolutos de la tabla acumulada, lo que refleja su regularidad durante la temporada.

Del lado crema, los dirigidos por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa mantienen al equipo en la quinta posición con 13 puntos, por lo que una victoria no solo permitiría dar un golpe anímico importante, sino también el poder ponerse adelante en la clasificación a su acérrimo rival.

Sin embargo, en la tabla acumulada, la situación es más compleja para Comunicaciones, ya que marcha en la décima posición, obligado a sumar de manera urgente para evitar mayores complicaciones

Este enfrentamiento será el duelo número 336 entre cremas y rojos. Según las estadísticas históricas del clásico nacional:

Municipal domina con 133 victorias

Comunicaciones suma 114 triunfos

Se registran 102 empates.

¿Dónde ver y a qué hora se jugará el clásico 336?

El partido correspondiente a la fecha 9 del Clausura 2026 se disputará este miércoles 25 de febrero a las 19.00 horas en el estadio Cementos Progreso. La transmisión del encuentro estará disponible por Tigo Sports. Además, podrá seguir el minuto a minuto, en tiempo real a través del en vivo de DataFactory en prensalibre.com.