Clausura 2026: Cobán Imperial revela el estado médico de sus porteros Tomás Casas y Víctor Ayala

El cuadro del Cobán Imperial informó este miércoles 22 de abril sobre el estado de salud de los guardametas Tomás Agustín Casas y Víctor Manuel Ayala, quienes resultaron lesionados durante la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 en el partido disputado contra Deportivo Achuapa.

En un comunicado oficial difundido en redes sociales, la institución detalló que el arquero argentino Tomás Casas sufrió un trauma craneoencefálico que, tras las evaluaciones médicas correspondientes, fue diagnosticado como trauma facial.

Luego de practicarle estudios craneales para descartar cualquier alteración mayor, se determinó que presenta inflamación en la mácula del ojo derecho. Además, fue necesario colocarle dos puntos de sutura en el labio superior por una herida causada por el impacto.

Por tal motivo, el guardameta deberá guardar reposo relativo, lo que prácticamente descarta su participación en el último partido de la fase regular contra Xelajú MC por la fecha 22 del certamen nacional.

En cuanto al portero guatemalteco Víctor “Lobo” Ayala, el diagnóstico fue más severo. El club confirmó que sufrió una ruptura total del tendón de Aquiles de la pierna derecha, lesión que requerirá una intervención quirúrgica para reconstruir el tendón afectado. Posteriormente, Ayala iniciará un prolongado proceso de recuperación bajo la supervisión del área médica, por lo que será baja durante varios meses.

Pese a que los Príncipes Azules lograron una importante victoria ante Achuapa, resultado que les permitió asegurar la permanencia en la Liga Nacional y sellar su clasificación a la liguilla, las noticias no fueron del todo alentadoras en el aspecto médico, al perder a sus dos porteros, uno de gravedad.

Ante este panorama, el director técnico Martín García deberá evaluar alternativas para defender el arco en el último compromiso de la fase regular, y todo apunta a que un jugador de la categoría especial podría asumir la responsabilidad bajo los tres palos.

Como institución, el club expresó su respaldo total a ambos futbolistas durante su recuperación y les envió este mensaje de ánimo: Mucha fuerza, Tomás y Lobo, con la confianza de que regresarán más fuertes a las canchas.