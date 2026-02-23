Clausura 2026: Cobán Imperial y Malacateco abren la jornada 9 en la antesala del clásico 336

Sin tiempo para tomar un descanso largo y preparar mejor las estrategias, los técnicos han tenido que ir sobre la marcha preparando a sus equipos en un torneo Clausura que va con mucha prisa.

La novena jornada del Clausura se disputará a partir de este martes 24 de febrero, donde dos encuentros de alta intensidad se disputarán en el estadio José Ángel Rossi en Alta Verapaz y en el Pensativo en la Antigua Guatemala.

Los primeros en salir a escena son los equipo de Cobán Imperial que recibe la visita de Deportivo Malacateco. Los Prínicipes Azules regresan a casa después de perder el invicto contra Deportivo Guastatoya y de paso cedieron el liderato a Municipal.

Por su parte, el equipo que dirige Roberto Montoya, llega presionado después de no poder vencer de local a Deportivo Achuapa. El mexicano regresa a la que un día fue su casa y conquistó el segundo y último título del equipo cobanero.

Por la noche (20 horas), el partido que marca mayor intensidad en este inicio de fecha, lo protagonizarán las escuadras de Antigua GFC y Deportivo Guastatoya. El bicampeón nacional está de capa caída ya que no logra estabilizarse en la defensa de su corona.

Tras la victoria contra Aurora FC, se esperaba un ascenso en su rendimiento y resultados, pero tuvieron un fuerte accidente deportivo contra Municipal que los regresó a la realidad que los tiene en el fondo de la tabla.

Mientras que el equipo pecho amarillo, quiere ser una nueva piedra en el camino para los coloniales y de paso seguir sumando en sus aspiraciones. Primero de desligarse del tema del descenso y luego, para mantenerse dentro de la zona de clasificación.

Se respira el clásico

Se avecina un nuevo duelo histórico entre Comunicaciones y Municipal. Este miércoles 25 de febrero, se disputará la edición 336 del clásico nacional, en el que los equipos llegan con necesidades distintas.

La cita será en el estadio Cementos Progreso, donde los cremas buscarán ante su eterno rival volver a la senda ganadora, luego del tropiezo frente a Aurora. Este juego es más que historia para los albos: necesitan sumar tres puntos vitales que los alejen del descenso.

Por su parte, Municipal está escalonadamente por encima de los cremas. Los rojos llegan en buen momento y se estrenan como líderes. El técnico Mario Acevedo busca en este duelo dar otro golpe certero que les permita ampliar su ventaja sobre el resto, aunque no descartó que, por la necesidad del rival, sea un partido complicado.

“Es un partido de los llamados distintos, ya que es un clásico. Municipal llega en un buen momento: líder del torneo y de la acumulada, será un partido importante para seguir tomando distancia. No descarto que será un partido difícil”, dijo Mario Acevedo.

La jornada se cerrará el jueves 26 de febrero en el estadio Santo Domingo de Guzmán, cuando Deportivo Mixco le haga los honores a un Deportivo Mictlán urgido de ganar, ya que por el momento, junto a Marquense que se enfrentará a Aurora FC, solos los dos candidatos para volver a la Primera División.