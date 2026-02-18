Clausura 2026: Estos son los partidos y horarios que se jugarán este miércoles en la continuidad de la jornada siete

El estadio José Ángel Rossi será el escenario donde este miércoles 18 de febrero a las 15 horas, Cobán Imperial y Municipal medirán fuerzas por la cima del torneo Clausura, en la continuidad de la séptima jornada.

Los príncipes azules regresan a casa con la intención de sanar la herida sufrida en su visita a Aurora FC, donde perdieron el invicto y se les cortó la racha de cuatro victorias y un empate.

A pesar de su primera derrota, los cobaneros se mantienen en lo más alto de la clasificación, con 13 puntos, por lo que esta tarde saldrán con la misión de aumentar su ventaja.

Enfrente tendrán a un equipo de Municipal que, luego de empatar en casa contra a Achuapa (1-1), busca reencontrarse con la victoria y, de paso, arrebatarle el liderato al conjunto altaverapacense. Los rojos son segundos, con 11 puntos, y para este partido no contarán con José Martínez, quien fue expulsado en el enfrentamiento ante los cebolleros.

La jornada de este miércoles se complementará con duelos en Malacatán y Antigua Guatemala respectivamente.

Deportivo Malacateco que regresa a casa tras sacar un importante empate frente a Guastatoya (1-1), recibirá al subcampeón centroamericano Xelajú MC, que llega motivado al estadio Santa Lucía, luego de vencer a Deportivo Marquense (4-2). El juego está programado para las 18 horas.

Mientras que, a las 20 horas, en el estadio Pensativo, el bicampeón Antigua GFC buscará terminar con la mala racha que lo acompaña y conseguir su primera victoria en el torneo. Pero enfrente tendrá a Aurora FC, que de a poco empieza a recuperar terreno, luego de quitarle el invicto a Cobán Imperial (1-0).