Clausura 2026: Guastatoya hunde a Achuapa y enciende la pelea por la permanencia

El equipo de Guastatoya consiguió una victoria clave al imponerse 3-1 al Deportivo Achuapa en un duelo directo por la tabla acumulada. Los pecho amarillo lograron un triunfo fundamental en sus aspiraciones por mantenerse en la categoría, aprovechando su localía en el Estadio David Cordón Hichos.

Desde el inicio del encuentro, el conjunto guastatoyano fue superior y supo imponer su ritmo de juego, controlando las acciones durante gran parte del partido. Con autoridad y eficacia, terminó por hundir aún más al cuadro cebollero en el fondo de la tabla, donde sus posibilidades de salvación se complican cada jornada.

Desde los primeros minutos, Guastatoya tomó las riendas del encuentro, mientras que Achuapa nunca logró encontrarse en el terreno de juego. El dominio local comenzó a reflejarse en el marcador cerca de la media hora de partido.

El primer gol llegó de la noche llego al minuto 27, por intermedio de Nelson García, quien venció con un potente disparo dentro del área al guardameta cebollero Ederson Cabezas, para poner el 1-0. La jugada se originó tras una acción de táctica fija, en la que Renato Sequen peinó el balón de cabeza y dejó servido el esférico para García, quien abrió el marcador.

El encuentro mantuvo el mismo ritmo y diez minutos después llegó el segundo gol, para el delirio de la afición pecho amarilla. El tanto fue obra del costarricense Keyshwen Arboine, quien definió a meta prácticamente vacía, luego de que Víctor Ávila sacara de su arco al portero cebollero.

Tras la prolongación de la jugada, Ariel Lon envió un centro que Arboine remató con determinación; pese al intento del defensor visitante por bloquear el disparo, nada pudo hacer para evitar el 2-0 del equipo dirigido por Pablo Centrone, que se fue al descanso con una ventaja de dos goles.

En la segunda mitad, Guastatoya siguió al ataque en busca de la tercera anotación, mientras que Achuapa mostró más desesperación y desorden que argumentos futbolísticos para generar peligro en el arco defendido por el paraguayo Rubén Escobar.

Al minuto 73, en un contragolpe, Guastatoya encontró el tercer tanto del encuentro. Nuevamente Nelson García picó al espacio y, con un puntazo, venció a Ederson Cabezas; el balón se coló junto al palo derecho para marcar el 3-0 y su segundo gol de la noche.

Presentado por @claroguatemala



⏱️ Final del partido

🌞 Guastatoya 3-1 Achuapa 🥬

⚽ Goles: Nelso García 28', 75' - Keyshwen Arboine 39' / Alexis Matta 84'

📌 Jornada 7 | Segunda Vuelta

📌 Categoría Mayor – Clausura 2026

📝 Fase de Clasificación pic.twitter.com/K6zqhe7Q88 — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 7, 2026

El conjunto de Achuapa logró descontar al minuto 82, por intermedio de Alexis Matta, quien venció a Rubén Escobar luego de que el balón se le pasará por debajo de las piernas.

El gol representó una de las pocas llegadas claras del equipo visitante durante el partido. Tras el tanto, Achuapa intentó acercarse en el marcador, pero este ya no se movió y el cuadro de Guastatoya se llevo un triunfo clave en su lucha por el descenso.

En la siguiente fecha, Guastatoya visitará a Cobán Imperial, mientras que Achuapa recibirá a Malacateco, en lo que representa una de sus últimas oportunidades para intentar salvar la categoría. El panorama para el equipo de Jutiapa es cada vez más complicado y la amenaza del descenso a la Primera División está más cerca que nunca.