Clausura 2026: Santis y Macareño le dan el triunfo a Antigua GFC ante Guastatoya en el Pensativo

El estadio Pensativo fue escenario de una victoria que pesó más en lo anímico que en lo estadístico. Antigua GFC derrotó 2-0 a Deportivo Guastatoya en la novena jornada del Torneo Clausura y, con ello, consiguió algo más que tres puntos: alivio en medio de la turbulencia.

El bicampeón nacional llegaba condicionado por un arranque irregular que lo había empujado al fondo de la clasificación. La urgencia se notó desde el inicio. Fue un partido abierto, de transiciones rápidas y vocación ofensiva compartida. Ambos equipos entendieron que especular no era opción y convirtieron el encuentro en un pulso constante de área a área.

En ese contexto, los guardametas emergieron como figuras determinantes. Estuardo Sicán sostuvo a los coloniales en los momentos de mayor zozobra, mientras que Rubén Escobar respondió con intervenciones de alto nivel, especialmente ante un potente disparo de Dewinder Bradley que llevaba etiqueta de gol. El 0-0 al descanso no reflejaba falta de ambición, sino la eficacia de quienes custodiaban los arcos.

Para el complemento, Antigua mostró una versión más agresiva. Adelantó líneas, presionó con mayor convicción y buscó romper el cerrojo visitante con amplitud y profundidad. Desde las gradas, el técnico Mauricio Tapia —suspendido— movió sus piezas: Kevin Macareño y Brayan Castañeda ingresaron para ensanchar el campo y dejar a Agustín Maziero como referencia fija en ataque. El ajuste táctico apuntaba a cargar el área y aprovechar los rebotes.

La jugada decisiva llegó al minuto 62 y resumió la dinámica del partido. Una atajada de Sicán inició la transición; Castañeda, con determinación, sacó un remate que se estrelló en el travesaño y, atento al rebote, Óscar Santis apareció para empujar el balón al fondo. Fue un gol de insistencia, de lectura rápida y de convicción ofensiva.

Guastatoya reaccionó de inmediato. Jonathan Estrada tuvo el empate tras desmarcarse con calidad, pero nuevamente Sicán achicó con personalidad para preservar la ventaja. Esa acción terminó por inclinar la balanza emocional del encuentro. Antigua, más sólido en el cierre, incluso pudo ampliar la diferencia en una acción entre Macareño y Castañeda que la defensa visitante logró neutralizar a tiempo.

Pero la insistencia le terminó de dar fruto al conjunto colonial, Kevin Macareño le puso el sello final al partido al anotar el segundo tanto en el tiempo de reposición.

Con la victoria, Antigua suma nueve puntos y logra salir del fondo, aunque la irregularidad sigue siendo una tarea pendiente. El triunfo funciona como bálsamo, pero no como solución definitiva. La próxima visita a Deportivo Malacateco será una prueba de carácter.

Para Guastatoya, el tercer revés del torneo enciende señales de alerta. Aunque permanece entre los ocho primeros, queda a dos puntos de la zona directa del descenso, lo que convierte su próximo duelo en el David Cordón Hichos ante Comunicaciones en un compromiso de alta tensión.