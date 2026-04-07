Clausura 2026: Tabla de posiciones luego de completarse la jornada 18

La jornada 18 del Torneo Clausura llegó a su fin este martes con el encuentro entre Deportivo Mixco y Marquense, en el que el conjunto chicharronero se hizo fuerte en casa y se llevó la victoria. Con este resultado quedaron completadas 18 fechas del certamen nacional, dejando un panorama competitivo cuando restan cuatro jornadas para el cierre de la fase de clasificación.

El campeonato se encuentra al rojo vivo, tanto en la pelea por el liderato como en la lucha por los boletos a la liguilla, con varios equipos separados por una mínima diferencia de puntos, lo que promete un cierre lleno de emoción y resultados impredecibles.

En lo más alto de la tabla aparece Xelajú MC, que, gracias a su triunfo y a una combinación favorable de resultados, recuperó la primera posición del Clausura. Los superchivos suman 30 puntos y se consolidan como líderes en esta etapa decisiva del campeonato.

Muy de cerca se ubica Municipal, que ocupa la segunda casilla con 29 puntos, la misma cantidad que tienen Comunicaciones y Deportivo Mixco. Cabe destacar que tanto rojos como cremas empataron en esta jornada, situación que fue aprovechada por Xelajú y Mixco. De esta manera, la diferencia entre el primero y el cuarto lugar es de cuatro puntos.

En la quinta posición se encuentra Cobán Imperial con 28 unidades, mientras que Antigua GFC es sexto con 27 puntos tras encadenar una buena racha en las últimas jornadas.

El séptimo lugar es para Atlético Mictlán, que suma 25 puntos y se mantiene en zona de liguilla. El grupo de los ocho clasificados lo cierra Guastatoya, con 24 unidades.

Fuera de la zona de clasificación se encuentra Marquense, que también tiene 24 puntos, pero por diferencia de goles es noveno. En la décima posición aparece Aurora FC con 19 unidades, mientras que Malacateco es penúltimo con 16 puntos. En el fondo de la tabla continúa Deportivo Achuapa, con 15 unidades.

A falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular, el Clausura promete un cierre intenso. Varios equipos luchan por el liderato, mientras otros buscan asegurar su clasificación, en un escenario donde cada punto será determinante.