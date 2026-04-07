Selección de Guatemala tendrá tres amistosos ante selecciones clasificadas al Mundial 2026

La Selección Nacional de Guatemala retomará la actividad internacional en junio con una gira de tres partidos amistosos ante selecciones clasificadas a la próxima Copa del Mundo. Estos compromisos serán una prueba importante para el proceso que encabeza el técnico mexicano Luis Fernando Tena.

De acuerdo con información confirmada por la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) a Prensa Libre, "Lo haremos oficial en las redes de la Federación y solo estamos a la espera de los contratos para firmarlos", adelantó el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz la Azul y Blanco enfrentará a República Checa, Ecuador y Austria en una serie de encuentros que se disputarán en sedes dentro de Estados Unidos. La gira destaca por la jerarquía de los rivales y la cercanía en el calendario.

El programa establece que Guatemala abrirá la serie el 4 de junio frente a República Checa, continuará el 7 de junio ante Ecuador y cerrará el 10 de junio con un duelo ante Austria. Los tres encuentros se disputarán en un lapso de seis días, en los estados de New jersey columbus y Los Ángeles.

El nivel de exigencia será alto, ya que Guatemala medirá fuerzas ante dos selecciones europeas y una sudamericana, todas con boleto al Mundial. República Checa se caracteriza por su fortaleza física, orden táctico y una base de futbolistas que militan en ligas competitivas de Europa.

Ecuador se ha consolidado como una de las selecciones más regulares de Sudamérica. Su plantel combina juventud, velocidad y experiencia internacional, lo que lo convierte en un rival exigente.

Austria representará otro desafío. El conjunto europeo destaca por su intensidad, disciplina táctica y ritmo de juego, cualidades que pondrán a prueba a la Azul y Blanco.

Estos encuentros forma parte de la segunda etapa del nuevo proyecto de Luis Fernando Tena dentro del proceso actual, de cara a los próximos compromisos oficiales. El periodo comenzó en enero, cuando Guatemala enfrentó a Canadá en Estados Unidos, con una derrota de 1-0.

Posteriormente, el combinado nacional sufrió una dura caída de 7-0 ante Argelia el 27 de marzo, resultado que generó fuertes críticas sobre el rendimiento del equipo. En ese encuentro, Tena no estuvo presente y el cuadro Bicolor fue comandado por su compatriota Salvador " Chava" Reyes.

De cara a los partidos de junio, se prevé que el técnico mexicano esté al frente del equipo, con la posibilidad de trabajar directamente con el grupo, realizar ajustes tácticos y consolidar una idea de juego.

El objetivo principal será mejorar el rendimiento colectivo, recuperar la confianza y aprovechar la experiencia de enfrentar a selecciones mundialistas para medir el nivel del plantel. Estos encuentros servirán para dar rodaje a nuevos jugadores, fortalecer el funcionamiento del equipo y corregir errores detectados en partidos anteriores.

La exigencia será alta, pero también representa una oportunidad para que la Selección Nacional continúe su crecimiento. Junio se perfila como un mes clave para evaluar el rumbo de la Azul y Blanco en esta etapa.