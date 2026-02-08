Cobán Imperial mantiene el invicto y lidera tras vencer 3-1 a Mictlán

Cobán Imperial derrotó 3-1 a Mictlán en el estadio José Ángel Rossi por la jornada 5 del Torneo Clausura 2026. Los príncipes azules aprovecharon su localía para conseguir su cuarta victoria en cinco partidos y mantenerse invictos en lo más alto de la tabla.

Con este triunfo, Cobán llega a 13 puntos y se consolida como líder absoluto del certamen. Los altaverapacenses no conocen la derrota en el torneo con cuatro victorias y un empate, demostrando ser el equipo más regular y consistente del Clausura 2026.

Para Mictlán, la derrota representa un duro golpe en su lucha por salir de las últimas posiciones. Los toros se quedan con 5 puntos tanto en la tabla del Clausura como en la acumulada, ocupando la penúltima posición en ambas clasificaciones y peligrando seriamente en la zona de descenso.

Cobán arrolló desde el inicio

Los príncipes azules comenzaron arrolladores. Al minuto 3, Oscar Mejía envió un centro al segundo palo para Janderson Pereira, quien de cabeza y en soledad puso el 1-0 en el marcador del estadio José Ángel Rossi.

Al minuto 9, el árbitro señaló penal a favor de Cobán por falta sobre Morán dentro del área. Janderson Pereira ejecutó el tiro penal al minuto 15 pero el portero adivinó el disparo. Sin embargo, el rebote le quedó a Oscar Mejía, quien aprovechó para poner el 2-0 y ampliar la ventaja cobanera.

Juan Carlos Winter puso el 3-0 al minuto 30, prácticamente liquidando el partido antes del descanso. Cobán dominó por completo la primera mitad ante un Mictlán que no pudo contener el poderío ofensivo de los príncipes azules en casa.

Mictlán se complicó con dos expulsiones

El partido se complicó aún más para los toros. Al minuto 32, Juan Carlos Escobar fue expulsado por un pisotón sobre el pie de Oscar Mejía, dejando a Mictlán con diez jugadores para toda la segunda mitad.

Antes del descanso, al minuto 44, Mictlán obtuvo un penal por una falta de Tomás Casas. William Fajardo ejecutó el tiro desde los once metros al minuto 45 y descontó para poner el 3-1, dándole algo de esperanza a los visitantes.

Sin embargo, al minuto 59, William Ramírez vio la tarjeta roja y dejó a Mictlán con nueve jugadores. Con dos hombres menos sobre el campo de juego, los toros no tuvieron ideas para atacar y Cobán controló cómodamente el resto del encuentro.

Cobán Imperial se mantiene como el equipo a vencer en el Clausura 2026 con 13 puntos y sin conocer la derrota. Los príncipes azules también mejoran su situación en la tabla acumulada, alejándose de la zona de peligro. Mictlán, por el contrario, se hunde en la penúltima posición de ambas tablas con apenas 5 puntos y está en serios problemas en la lucha contra el descenso tras sumar solo dos unidades en las últimas tres jornadas.