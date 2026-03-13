Cobán Imperial y Comunicaciones se juegan el liderato en la fecha 13 del Clausura 2026

Cobán Imperial recibirá este domingo a Comunicaciones en el estadio José Ángel Rossi, por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026, en el duelo estelar de la fecha. Será un encuentro que promete intensidad durante los 90 minutos, con dos equipos que saldrán decididos desde el primer minuto en busca del triunfo y del liderato del certamen.

Comunicaciones, dirigido por Marco Antonio Figueroa, llega como líder del torneo con 25 puntos. Los albos atraviesan un gran momento luego de hilar cuatro triunfos consecutivos, resultados que les han permitido despegarse en la tabla acumulada y escalar a la cima del Clausura.

El equipo crema pasó de cerrar el torneo anterior en la última posición a pelear ahora en los puestos de privilegio del campeonato nacional, por lo que buscará un resultado positivo para mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Por su parte, Cobán Imperial intentará hacerse fuerte en casa y conseguir una victoria que le permita recuperar el liderato, que le fue arrebatado por su rival de turno en jornadas recientes. El equipo dirigido por el uruguayo Martín García saldrá con la consigna de sumar los tres puntos y volver a la cima del torneo.

Cabe mencionar que en el partido de la primera vuelta, disputado en el estadio Cementos Progreso, Cobán Imperial se impuso como visitante ante el cuadro crema con marcador de 2-3. Ahora, Comunicaciones buscará la revancha en territorio verapacense.

Asimismo, el estadio José Ángel Rossi suele ser una plaza complicada para los visitantes. En los últimos 10 encuentros disputados en tierras cobaneras, Comunicaciones únicamente ha logrado dos triunfos, dos empates y ha sufrido seis derrotas.

La última victoria de los cremas en Cobán se remonta al Torneo Apertura 2024, cuando en la jornada 2 lograron imponerse con un doblete de Érick Lemus y otro tanto de Diego Casas.

El partido está programado para este domingo a las 11.00 horas y tendrá como principal atractivo la disputa por el liderato. Comunicaciones llega con ventaja, ya que un empate le bastaría para mantenerse en la cima. Sin embargo, también está en juego la tabla acumulada, donde Cobán Imperial es sexto y Comunicaciones séptimo, ambos con 45 puntos, aunque el conjunto cobanero se ubica mejor gracias a la diferencia de gol.